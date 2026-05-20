'부산' 국민의힘 "두 얼굴의 전재수, '보좌진 갑질' 책임지고 거취 결정하라"

(부산=뉴스1) 윤일지 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 18일 오전 부산 남구 국립부경대학교 대연캠퍼스 동원장보고관에서 열린 국제신문 주최 부산시장 후보 초청 토론회에서 발언하고 있다. (국제신문 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.5.18/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 윤일지 기자

부산 지역 국민의힘 의원들이 정원오 더불어민주당 부산시장 후보의 '보좌진 대상 갑질' 의혹을 비판하며 "전 후보의 두 얼굴이 만천하에 드러나고 있지만 책임 있는 답변을 내놓지 않고 있다"고 지적했다.

국민의힘 부산 의원들은 20일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다. 기자회견에는 정동만·조경태·조승환·서지영·김희정·박성훈 의원이 참석했다.

부산 의원들은 "보좌진을 출세의 소모품으로 생각하는 전 후보에게 부산시장을 꿈꿀 자격이 있느냐"라며 "최근 보도된 전 후보의 보좌진 대상 폭언·갑질 의혹은 부산 시민에게 큰 충격과 분노를 안겨주고 있다"고 주장했다.

이어 "전 후보의 전직 보좌진은 주말, 명절 등 휴일에도 밤낮을 가리지 않고 업무를 지시받았다"며 "뜻에 맞지 않으면 '니 같은 놈 어디 써먹겠노'라는 폭언과 모욕적 언행도 지속적으로 겪었다고 증언하고 있다"고 했다.

그러면서 "해당 증언에는 지역 유치원 원장으로부터 명품 선물을 받았다는 주장이 포함돼 있다"며 "만약 사실이면 단순한 인성 논란을 넘어 공직자로서의 자격 자체에 문제가 있는 중대한 사안"이라고 했다.

의원들은 "가장 가까이서 일하는 보좌진조차 존중 못하는 정치인이 부산 시민 삶을 책임지겠다고 나선 것을 과연 시민들께서 납득할 수 있겠느냐"며 "전 후보는 이미 통일교로부터 현금, 까르띠에 시계 등 금품을 수수했다는 의혹으로 수사를 받았고, 공소시효가 지나 기소가 되지 않은 상황"이라고 말했다.

이어 "전 후보 보좌진들은 통일교 의혹이 확산되자 컴퓨터를 망치로 때려 부수고 동네 목욕탕 쓰레기통에 증거물을 버리는 등 증거인멸이라는 범죄 한가운데로 내몰렸다"며 "의원은 나몰라라 회피하고 부산시장에 출마했다"고 했다.

그러면서 "어린 비서관은 재판에 넘겨졌고, 함께 일하던 전직 보좌진은 연일 갑질과 비위를 폭로하고 있다"며 "그러나 전 후보는 답변을 내놓지 않고 있다. 이같은 의혹을 받는 인물이 부산시정을 이끌 자격이 있는지 묻지 않을 수 없다"고 했다.

의원들은 "시민께서는 그 이중성을 절대 용납하지 않을 것"이라며 "전 후보는 자격과 자질을 스스로 엄중히 되돌아보고 거취를 결단하라"고 덧붙였다.