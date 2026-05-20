최태원 대한상의 회장 "AI는 사회문제 해결의 도구"

[서울=뉴시스] 조성우 기자 = 최태원 대한상공회의소 회장이 20일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 신기업가정신협의회(ERT) 멤버스 데이에서 오프닝 스피치를 하고 있다. 2026.05.20. [email protected] /사진=조성우

"AI(인공지능)를 활용해 사회문제 해결의 속도를 높인다면 지금보다 훨씬 더 나은 세상을 만들 수 있을 겁니다."

최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장은 20일 서울 중구 상의회관에서 열린 '2026 ERT 멤버스데이'에서 이같이 강조했다. AI를 기반으로 기업과 정부 등이 협력해 사회문제 해결에 나설 경우 지속가능한 사회 구축을 더 앞당길 수 있다는 취지다.

최 회장은 "현재 우리가 마주한 사회문제는 과거보다 훨씬 더 복잡하고 구조화돼 있어 단순한 노력만으로는 한계가 있을 수밖에 없다"며 "한 기업이나 정부의 힘만으로는 문제 해결에 상당한 어려움이 있다"고 운을 뗐다. 이어 "연결과 협력은 느슨한 수준의 파트너십이 아니다"라고 전제한 뒤 "사회문제 해결을 위해서는 '연결'과 '협력'이 무엇보다 중요하다"면서 "기업과 정부, 지방자치단체, 비영리재단, 사회적기업, 소비자 등 다양한 주체가 각자의 역량과 자원을 유기적으로 결합하는 것을 의미한다"고 설명했다.

이 과정에서 AI가 핵심적인 역할을 할 수 있다고 했다. 최 회장은 "(사회적으로) 비용이 많이 발생하는 문제들에 AI를 효과적으로 접목한다면 연결과 협력을 더 쉽고 빠르게 만들 수 있을 것"이라며 "AI는 개인 간 역량 격차를 줄이는 데에도 기여할 수 있다"고 자신했다. 또 "AI로 인해 일자리 감소나 디지털 격차 심화 같은 새로운 문제들이 나타날 수 있다"면서도 "AI의 변화를 두려운 대상으로 보기보다 사회문제를 해결할 수 있는 새로운 도구를 손에 쥐게 된 것으로 긍정적으로 바라볼 필요가 있다"고 말했다.

AI가 대체하기 어려운 인간의 감정과 공감의 가치도 강조했다. 최 회장은 "인간의 감정과 공감을 바탕으로 한 영역은 AI가 쉽게 대체할 수 없다"며 "인간적인 공감 능력과 사회적 기여는 미래에도 중요한 가치로 남을 것"이라고 평가했다.

[서울=뉴시스] 조성우 기자 = 최태원(앞줄 왼쪽 네 번째부터) 대한상공회의소 회장과 김민재 행정안전부 차관, 제임스 김 주한미국상공회의소 회장이 20일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 신기업가정신협의회(ERT) 멤버스 데이에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.05.20. [email protected] /사진=조성우

올해로 3회째를 맞은 ERT 멤버스데이는 신기업가정신협의회 회원사들이 실천 성과를 공유하고 새로운 협력 가능성을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 기조강연에 나선 최문정 한국과학기술원(KAIST) 과학기술정책대학원 석좌교수는 AI를 통한 사회문제 해결의 필요성을 역설했다. 그는 "과거에는 ESG(환경·사회·지배구조)를 지키는 기업이 세상을 바꿨지만 AI와 공존하는 사회에선 '좋은 기업이란 무엇인가'를 다시 물어야 한다"며 "기업은 AI가 유발할 수 있는 새로운 사회문제를 고려·예방하는 동시에 AI를 사회문제 해결의 동반자로 여겨야 한다"고 밝혔다.

행사 주제인 '연결과 협력'에 맞춰 회원사들의 사회문제 해결 사례도 소개됐다. LG헬로비전(2,150원 ▲30 +1.42%)은 기업과 정부가 협업한 지역 상생 모델을 소개했다. 노성래 LG헬로비전 대외협력·ESG실장은 "지난해 행정안전부의 '솔버톤'(사회문제 해결 아이디어 공모전)에 참여해 청년마을의 영덕 샌드런 마라톤을 지원하는 등 지역사회 가치를 조명하는 로컬 콘텐츠 중심 상생 모델을 운영해왔다"며 "올해는 완도군과 체류형 관광 활성화 사업을 추진해 지역 소멸 위기 극복에 나설 것"이라고 말했다. 이외에도 맥도날드의 '한국의 맛' 프로젝트, 네이버의 기부 플랫폼 '해피빈', SK그룹의 사회성과인센티브(SPC) 사례 등이 공유됐다.

한편 이날 행사에서 대한상의와 행정안전부는 '지역 상생 발전을 위한 협력체계 구축' 업무협약(MOU)을 체결했다. 양 기관은 △지역 협업 수요와 기업 사회공헌 매칭·실행 기반 조성 △사회연대경제 혁신사업 발굴·성공사례 확산 △청년 지역 유입·창업 활성화를 위한 협력기업 매칭 체계 구축 등을 함께 추진할 계획이다.