1000만원이 3년만에 7770만원 됐다...1등 반도체 ETF는?

한화자산운용은 'PLUS 글로벌HBM반도체(103,195원 ▲7,585 +7.93%)' ETF(상장지수펀드)가 3년 수익률 676.67%를 기록, 국내 상장한 반도체 ETF 중 1위를 차지했다고 21일 밝혔다.

한화자산운용은 HBM(고대역폭메모리), DRAM(D램), NAND(낸드), 메모리 장비로 이어지는 글로벌 메모리 반도체 밸류체인 전반에 분산 투자하는 전략이 성과 차별화의 원인이라고 분석했다.

핵심 편입 종목은 글로벌 메모리 3사인 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론으로, 이들 종목이 포트폴리오의 약 75~80%를 차지한다. 이번 5월 정기 리밸런싱에서 PLUS 글로벌HBM반도체 ETF는 포트폴리오를 보다 확장했다. 샌디스크(SanDisk)를 신규 편입해 낸드 노출도를 높이고, 테라다인(Teradyne)과 테크윙(Techwing) 등 메모리 테스트·후공정 장비주를 담았다.

최근 3개월 기준 해당 ETF가 담고 있는 종목들은 크게 상승했다. SK하이닉스(1,940,000원 ▲195,000 +11.17%)는 92.9%, 삼성전자(299,500원 ▲23,500 +8.51%)는 54% 뛰었다. 이외에 마이크론(상승률 71%), 샌디스크(114.2%)도 급등했다. 최근 1년 기준 상승률은 △SK하이닉스 812.2% △삼성전자 427.8% △마이크론 646.2% △샌디스크 3365.8%다.

PLUS 글로벌HBM반도체 ETF는 개인형퇴직연금(IRP)·연금저축계좌를 통해 투자할 경우 세제 혜택을 기대할 수 있는 상품이다. 연금계좌에서는 과세이연 효과가 발생하고 55세 이후 연금 수령 시 상대적으로 낮은 세율의 연금소득세(3.3~5.5%)로 과세돼 절세에 유리할 수 있다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "AI(인공지능) 인프라 투자가 GPU(그래픽처리장치) 중심에서 HBM, 서버 D램, 데이터센터 낸드로 확산하고 있다"며 "PLUS 글로벌HBM반도체 ETF는 HBM·DRAM 중심에서 NAND·메모리 장비까지 투자 범위를 확장해 AI가 견인하는 메모리 슈퍼사이클 전 국면을 한 상품으로 담아낼 수 있다"고 말했다.