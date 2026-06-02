아이엘, 리튬메탈 음극 기반 전고체배터리 핵심 특허 등록

아이엘이 PCT 국제출원을 완료한 리튬메탈 음극 기반 전고체배터리 모습./사진제공=아이엘

풀스택 모빌리티 플랫폼 기업 아이엘(7,980원 ▼100 -1.24%)은 리튬메탈 음극 기반 전고체배터리 제조기술에 대한 핵심 특허 등록을 완료하고 글로벌 권리 확보를 위한 PCT(특허협력조약) 국제출원을 완료했다고 2일 밝혔다.

이번에 등록된 특허는 '선택적 표면처리 기반 3D 집전체, 3D 리튬 음극 및 전고체전지 제조방법'에 관한 기술로, 전고체배터리를 포함한 차세대 리튬메탈 배터리 상용화 과정에서 가장 큰 기술적 과제로 꼽히는 리튬 덴드라이트(Dendrite) 문제를 개선하기 위한 핵심 기술이다.

리튬메탈은 기존 흑연 음극 대비 이론상 약 10배 이상의 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있어 차세대 배터리 핵심 소재로 평가받고 있다. 그러나 충·방전 과정에서 발생하는 리튬 덴드라이트는 내부 단락과 화재 위험을 유발하는 원인으로 지적돼 왔으며, 상용화의 가장 큰 장애물 중 하나로 꼽힌다.

아이엘은 집전체 내부에 리튬 친화성 물질과 리튬 이온전도체를 선택적으로 형성하는 기술을 통해 리튬이 안정적으로 석출·용해될 수 있는 구조를 구현했다. 이를 통해 리튬 덴드라이트 성장을 억제하고 배터리의 안정성, 수명 및 성능을 동시에 향상시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 이번 기술은 전고체배터리뿐 아니라 액체전해질 및 폴리머 전해질 기반 리튬메탈 배터리에도 적용 가능해 향후 다양한 차세대 배터리 시장으로의 확장 가능성을 확보했다.

아이엘은 현재 추진 중인 휴머노이드 로봇 사업과 연계해 차세대 배터리 기술 내재화를 지속 추진하고 있다. 회사는 향후 휴머노이드 로봇의 장시간 운용과 안정성 확보를 위한 핵심 기술로 리튬메탈 및 전고체배터리 기술을 육성해 나갈 계획이다.

또한 이번 기술은 글로벌 시장 권리 확보를 위해 PCT 국제출원을 완료했다. PCT는 세계지식재산기구(WIPO)가 운영하는 국제 특허 출원 제도로, 하나의 국제출원을 통해 미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요 국가를 포함한 150개국 이상 회원국에 대한 특허 출원 우선권을 확보할 수 있다. 이를 통해 기업은 주요 국가별 특허 진입 전략을 수립하고 글로벌 사업화를 추진할 수 있다.

회사 관계자는 "리튬메탈 음극 기술은 차세대 배터리 산업의 핵심 경쟁력 중 하나"라며 "이번 특허 등록과 PCT 국제출원을 통해 글로벌 권리 확보 기반을 마련했으며 향후 휴머노이드 로봇과 차세대 에너지 분야를 연결하는 핵심 기술 자산으로 육성해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 아이엘은 스마트 광학 솔루션과 자동차 전장 부품 기술을 바탕으로 지능형 교통 시스템 및 전기차 관련 인프라를 제공하는 미래모빌리티 플랫폼 기업이다. 최근 고도화된 센서 및 자율주행 제어 기술을 로봇 공학에 접목하며 산업용 피지컬AI와 무인 자동화 솔루션 분야로 신성장 동력을 확보하고 있다.