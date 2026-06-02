[오늘 이 종목] AI CCL 슈퍼사이클부터 HBM · 유리기판까지… 김민수 대표의 '시선집중' 핵심 전략

김민수 레몬리서치 대표는 두산, NAVER, LG전자, 인텍플러스를 중심으로 시장 주도주와 투자 전략을 제시했다. 두산은 반도체 수직 계열화를 완성하고 AI CCL 슈퍼사이클 수혜를 받을 것으로 전망했으며, NAVER는 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한 협력 기대감과 AI 에이전트 본격화를 통해 차트상 의미 있는 반등 흐름을 모색하고 있다고 분석했다. LG전자는 B2B 및 플랫폼 기업으로 체질 개선을 진행하며 구독 매출이 2.5조 원에 육박했고, 인텍플러스는 독보적인 머신비전 기술로 글로벌 테크 기업의 핵심 파트너로서 체질 개선 효과가 본격화될 것으로 예상했다.

시장 흐름을 읽는 수급, 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 오늘장의 핵심 전략을 짚어보는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 방송에서는 김민수 레몬리서치 대표가 출연해 두산, NAVER, LG전자, 인텍플러스를 중심으로 시장 주도주와 투자 전략을 제시했다.

[수급] 외국인· 기관의 시선: 두산(1,918,000원 ▼285,000 -12.94%)

"반도체 수직 계열화 완성… AI CCL 슈퍼사이클 수혜"

반도체 밸류체인 완성: SK실트론 인수를 통해 웨이퍼(SK실트론)부터 소재 CCL(전자BG), 후공정 테스트(두산테스나)로 이어지는 반도체 수직 계열화를 성공적으로 구축했습니다.

하이엔드 공급망 진입: 엔비디아향 AI 서버용 하이엔드 CCL 공급과 더불어 AWS, 구글 등 ASIC(주문형 반도체) 신규 고객사를 추가 확보하며 전자BG 부문의 강력한 성장이 기대됩니다.

생산능력 확대 유도: 구조적 성장을 뒷받침하기 위해 2026년 4분기와 2027년 상반기에 각각 25% 수준의 증설을 단행하며, 태국 신공장은 2028년 하반기 양산을 목표로 준비 중입니다.

[차트] 의미 있는 차트 무빙: NAVER(280,500원 ▲9,000 +3.31%)

"젠슨 황 방한 협력 기대감… AI 에이전트 본격화"

빅테크 협력 모멘텀: 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한 및 협력 강화 기대감과 함께 네이버 1784 사옥 방문 가능성이 부각되며 차트상 의미 있는 반등 흐름을 모색하고 있습니다.

AI 플랫폼 내재화 전략: 1분기 쇼핑 에이전트 출시에 이어 2분기 AI 탭 출시를 통해 트래픽, 광고, 커머스로 이어지는 매출 흡수 체계를 본격화하고 있습니다.

디지털 자산 생태계 확장: 두나무를 100% 자회사로 인수하는 절차가 오는 9월 말 마무리될 예정으로, 웹3 및 디지털 자산 중심의 신성장 동력을 확보할 전망입니다.

[거래량] 거래대금/거래량 상위: LG전자(392,500원 ▲12,000 +3.15%)

"B2B·플랫폼 기업으로 체질 개선… 구독 매출 2.5조 육박"

가전 사업 프리미엄 전략: 기존 B2C 가전 중심에서 B2B 및 플랫폼 기업으로의 진화가 순조롭습니다. 가전(H&A) 사업은 프리미엄 전략에 힘입어 영업이익률 4.9%를 기록하며 견조한 펀더

멘탈을 보여주고 있습니다.

webOS 생태계 확장: 콘텐츠, 광고, 구독 서비스를 기반으로 한 수익 모델 고도화가 진행 중이며, 지난해 구독 사업 매출만 2.5조 원에 육박하는 쾌거를 달성했습니다.

로봇 사업 성장성 가시화: 상업용, 가정용, 산업용을 아우르는 3축 전략을 바탕으로 핵심 부품인 액추에이터 공급이 본격화되면서 양적·질적 성장이 기대됩니다.

[포트폴리오 중심] 핵심 주도주: 인텍플러스(39,350원 ▼2,150 -5.18%)

"글로벌 테크 기업 핵심 파트너… 체질 개선 효과 본격화"

독보적인 머신비전 기술: 머신비전 기반의 자동 외관검사장비 전문 기업으로 반도체 후공정(패키징), Mid-end(기판), 2차전지 등 다방면에서 기술력을 입증하고 있습니다.

글로벌 공급망 확대: TSMC CoWoS 공정 장비 진입, 일본 기판 검사장비 시장 신규 진출과 더불어 SK하이닉스와의 HBM 협업을 긴밀히 진행 중입니다.

차세대 공정 핵심 역할: 인텔 EMIB 패키징 공정에서 검사의 핵심 역할을 담당하고 있으며, 차세대 유리기판 검사장비 공동 개발을 진행하고 있습니다. 또한 기존 인력의 20~30%를 감축하는 구조조정을 단행하여 체질 개선 및 수익성 극대화 효과가 기대됩니다.

[인텍플러스 투자 가격 전략]

매수가: 현재가

목표가: 50,000원

손절가: 35,000원

* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다.

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