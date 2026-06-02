뉴로핏, 국제 정보보안 인증 'ISO 27001 및 27701' 획득

뇌 질환 진단·치료 AI(인공지능) 전문기업 뉴로핏(13,240원 ▼760 -5.43%)은 국제표준화기구(ISO)의 정보보호 관리체계 인증인 'ISO 27001'과 개인정보보호 관리체계 인증인 'ISO 27701'을 획득했다고 2일 밝혔다.

뉴로핏은 이번 인증 획득을 통해 의료영상 데이터와 개인정보를 안전하게 관리할 수 있는 글로벌 수준의 정보보호 및 프라이버시 관리 체계를 구축했다. 특히 뇌 MRI(자기공명영상)·PET(양전자 방출 단층 촬영) 영상 기반 의료AI 솔루션과 이미징 CRO(임상시험수탁기관) 사업 등을 운영하는 과정에서 요구되는 데이터 보호 역량과 책임성을 한층 더 강화했다.

ISO 27001은 정보보호 관리체계에 관한 국제표준으로, 조직이 보유하거나 처리하는 정보 자산의 보안 리스크를 체계적으로 관리하기 위한 요구사항을 규정한다. 정보보호 정책, 접근통제, 위험평가, 침해사고 대응 등 전반적인 보안 운영 체계를 평가해 인증을 부여한다.

ISO 27701은 개인정보보호 관리체계에 대한 국제표준으로, 조직이 개인정보 및 개인식별정보를 안전하게 처리 및 관리하기 위한 요구사항과 가이드라인을 제공한다.

빈준길 뉴로핏 공동대표는 "의료AI 산업에서는 정보보안과 개인정보 보호 체계가 기업 신뢰성과 직결되는 핵심 경쟁력"이라며 "이번 ISO 27001 및 27701 인증 획득을 계기로 글로벌 수준의 데이터 보호 체계를 더욱 고도화하고 국내외 고객과 파트너가 신뢰할 수 있는 의료AI 플랫폼 환경을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 2016년에 설립된 뉴로핏은 AI 기술 기반으로 '진단, 치료 가이드, 치료'의 전주기에 걸친 뇌질환 솔루션을 개발하는 전문기업이다. 광주과학기술원(GIST)에서 차세대 뉴로 내비게이션 시스템을 개발한 빈준길, 김동현 뉴로핏 공동대표가 창업했다.