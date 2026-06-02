동반성장몰, 2026 월드컵 기획전…식음료, 더위 날릴 선풍기 등 할인

한국중소벤처기업유통원(한유원)이 운영하는 동반성장몰이 다가오는 6월 월드컵 시즌을 맞아 우수 중소기업 제품을 모아 '2026 월드컵 축제' 프로모션을 개최한다고 2일 밝혔다.

'동반성장몰'은 중소기업, 소상공인만이 입점할 수 있는 온라인 복지몰로 현재 3000여개 중소기업의 우수제품 20만여개를 보유하고 있다.

이를 도입한 공공기관, 대기업 등의 임직원은 개인별 지급된 복지포인트를 활용해 동반성장몰에서 우수한 중소기업 제품을 합리적인 가격으로 구매함과 동시에 중소기업 판로지원도 실현할 수 있다.

오는 6월 4일부터 7월 10일까지 진행되는 이번 '월드컵 축제' 기획전에는 응원하며 먹기 좋은 식음료 제품, 이른 더위를 날려줄 선풍기 등의 가전제품을 비롯해 다양한 우수 중소기업 제품이 참여한다.

행사기간 소비자를 위한 추가 할인쿠폰이 지급되며 국세청과 연계해 운영되는 세금포인트 할인쇼핑몰에서도 동일한 혜택으로 누구나 제품을 구매할 수 있다.

이태식 한유원 대표이사는 "전 세계인의 축제 월드컵이 개최를 앞두고 있다"며 "이번 기획전에 참여한 우수 중소기업 제품을 구매해 함께 가족, 친구와 더욱 뜻깊고 즐거운 응원의 시간을 보내시길 바란다"고 말했다.