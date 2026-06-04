[더벨]코스모신소재, 국내 최초 AI 서버용 MLCC 이형필름 개발

코스모신소재가 AI 서버용 MLCC에 적용되는 초평활 이형필름 개발에 성공했다. 이 제품은 AI 서버 시장 확대와 함께 수요가 급증하는 최선단 MLCC 생산 공정에 적용된다. 코스모신소재는 국내에서 유일하게 제품 양산에 성공했으며, 삼성전기로부터 기술개발부문 우수상을 받았다.

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코스모신소재(49,650원 ▲1,400 +2.9%)가 AI 서버용 적층세라믹콘덴서(MLCC)에 적용되는 초평활 이형필름 개발에 성공했다.

이번에 신규로 개발된 제품은 AI 서버 시장 확대와 함께 수요가 급증하고 있는 최선단 MLCC 생산 공정에 적용되는 초평활 이형필름이다.

코스모신소재는 신규 이형원료와 이형층 구조 설계를 진행하고 공정 최적화를 거쳐 고객사의 고난도 요구 조건을 충족하며 국내에서 유일하게 제품 양산에 성공했다.

코스모신소재는 이번 개발을 통해 AI 서버용 MLCC의 생산 수율 향상에도 기여하며 높은 평가를 받았다. 삼성전기는 지난 4월 28일 수원 라마다프라자 호텔에서 개최한 ‘2026 상생협력데이’에서 코스모신소재에 기술개발부문 우수상을 수여했다.

회사 관계자는 "이번에 개발된 초평활 이형필름은 AI 서버용 MLCC 시장에 특화된 전략 제품"이라며 "차별화된 기술 개발을 통해 글로벌 이형필름 시장 1위 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.