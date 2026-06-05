[적중! 대박 예감] '후성,디앤디파마텍' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

머니수급은 로봇·스마트팩토리와 2차전지 섹터의 시장 주도 가능성과 수급 변화를 체크할 타이밍이라고 언급했다. 이재석 어드바이저는 시초가 공략주에서 21.6%의 일일 수익률을 달성했다고 밝혔다. 박소운 어드바이저는 삼성전자 주식 대규모 보유, 반도체 후공정 패키징 공정 핵심 소재 생산, 그리고 퇴행성 뇌질환 치료제 등 혁신 신약 개발 기업을 1급 기밀 원샷 포착 종목으로 제시했다.