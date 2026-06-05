[적중! 대박 예감] '후성,디앤디파마텍' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

▶▶▶ 머니수급 내일장 프리뷰
<차별화 속 선택과 집중>
▶ 머니수급의 내일장 주도섹터를 잡아라
-로봇·스마트펙토리, 시장 주도 가능성
-2차전지, 수급 변화 체크 할 타이밍
▶ 머니수급의 시그널 공략주
<후성(11,520원 ▲60 +0.52%)(093370)>
반도체 공정용 특수가스 WF6(육불화텅스텐) 생산
中 텅스텐 수출 제한 조치 수혜
올해 매출 약 5,000억 및 영업익 큰 폭 개선 전망
▶▶▶ 내일장 시초가 공략주
▶이재석 어드바이저
시초가 공략주 [성호전자] 일일 수익률 21.6% 달성
▶▶▶ 박소운의 1급 기밀 수익 파일 <쇠말뚝 매매 기법>
▶ 박소운의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3
<삼성물산(451,500원 ▼83,500 -15.61%)(028260)>
삼성전자 주식 대규모 보유, 지배구조 정점
2028년까지 주주환원 확대, 밸류업 정책 수혜
지주사 AI 인프라 에너지 바이오 '복합기업'
저평가 탈피 속 자체 사업 실적 개선 기대감 확대
<덕산하이메탈(14,740원 ▼270 -1.8%)(077360)>
반도체 후공정 패키징 공정 핵심 소재 생산
'솔더볼' 글로벌 점유율 2위… 독보적 기술력
자회사 해외법인 일회성 비용에 1Q 영업적자 ?7억
▶ 박소운의 1급 기밀 탑픽 종목 <디앤디파마텍(92,600원 ▼1,400 -1.49%)(347850)>
퇴행성 뇌질환 치료제 등 혁신 신약 개발 기업
대사질환 치료제 파이프라인 가치 제고
최근 GLP-1 계열 치료제 시장 급성장 수혜
치료제 후보 물질의 희소성 및 가치 부각
대형 제약사와 파트너십 체결 가능성 확대
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