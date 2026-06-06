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[고래사냥] '성호전자·주성엔지니어링·한텍·후성! 내일장 고래 종목은?!

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[고래사냥] '성호전자·주성엔지니어링·한텍·후성! 내일장 고래 종목은?!

이수철 MTN PD
2026.06.06 11:01
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젠슨황 엔비디아 CEO가 박민우 현대차 첨단차플랫폼 본부장과 회동할 예정이며, 현대차는 젠슨황과 단독 회동을 가질 계획이라고 했다. 홍콩 ELS 과징금 관련 리스크 완화와 저PBR 밸류업 프로그램 등으로 은행주가 부각되었다. 성호전자는 세계 1위 실리콘포토닉스 장비·부품사를 인수하고 삼성전자와 핵심기술 공동개발 계약을 체결했으며, 주성엔지니어링은 애플·인텔과 차세대 반도체 공정 도입을 협의 중이라고 했다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

'젠슨황 방한' 관전 포인트… 현대차와는 어떤 만남?

- 젠슨황, 박민우 현대차 첨단차플랫폼 본부장 회동 예정

- 젠슨황, 한국 로보틱스 기업들의 중요성 언급

- 엔비디아, 자율주행 플랫폼 '드라이브 하이페리온' 도입

- 현대차, 8일 정의선-젠슨황 단독 회동 예정

- 디아이씨, 현대차 아틀라스 프로젝트 협력사

▶▶▶ 명품투자 POINT

급락장 속 방어주 찾기… '은행주' 투자 매력도는?

- 홍콩 ELS 과징금 관련 리스크 완화

- 기술주 수급 쏠림 완화되며 은행주 부각

- 은행주, 저PBR 밸류업 프로그램과 주주환원책 훈풍

- 은행주, 상대적으로 안정적인 이익 구조와 배당 매력

- 은행 관심주 : 신한지주, KB금융

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 성호전자(48,800원 ▼2,600 -5.06%)(043260)

- 세계 1위 실리콘포토닉스 장비·부품사 인수 완료

- 삼성·엔비디아·브로드컴·코닝 등 글로벌 고객사 확보

- 삼성전자와 실리콘포토닉스 핵심기술 공동개발 계약

- 한화솔루션에 태양광 인버터용 콘덴서 단독 공급

- 반도체 공정용 냉각기 제조사 디이에스 인수

- 최대주주 추가 장내매수 지속

▶오늘의 고래사냥법 - 주성엔지니어링(210,000원 ▼40,500 -16.17%)(036930)

- 애플·인텔과 차세대 반도체 공정 도입 협의 진행

- 마이크로 LED·유리기판 공정 세계 첫 상용화

- TSMC 추정 대만 기업에 ALG 증착장비 납품

- 글로벌 메모리·태양광 패널 제조사에 ALG 증착장비 공급

- 삼성전자 포함 양대 메모리사와 ALG 장비 공급 협의 중

- 2024년 약 500억 규모 자사주 매입 완료

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - 한텍(33,800원 ▼3,000 -8.15%)(098070)

- 후성 자회사… 열교환기·타워·반응기 등 생산

- 비철 특수 소재 설계 및 제조 능력 독보적

- 글로벌 LNG 인프라 투자 확대 직접적 수혜

▶오늘의 명품투자 포착주 - 후성(11,630원 ▲170 +1.48%)(093370)

- 진입 장벽 높은 소재들을 국내 독점 생산

- 국내 유일 배터리 핵심 소재 전해액의 주원료 생산

- 액침냉각 관련주로 AI 수혜 기대

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