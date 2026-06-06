[고래사냥] '성호전자·주성엔지니어링·한텍·후성! 내일장 고래 종목은?!

젠슨황 엔비디아 CEO가 박민우 현대차 첨단차플랫폼 본부장과 회동할 예정이며, 현대차는 젠슨황과 단독 회동을 가질 계획이라고 했다. 홍콩 ELS 과징금 관련 리스크 완화와 저PBR 밸류업 프로그램 등으로 은행주가 부각되었다. 성호전자는 세계 1위 실리콘포토닉스 장비·부품사를 인수하고 삼성전자와 핵심기술 공동개발 계약을 체결했으며, 주성엔지니어링은 애플·인텔과 차세대 반도체 공정 도입을 협의 중이라고 했다.