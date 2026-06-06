[고래사냥] '성호전자·주성엔지니어링·한텍·후성! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
'젠슨황 방한' 관전 포인트… 현대차와는 어떤 만남?
- 젠슨황, 박민우 현대차 첨단차플랫폼 본부장 회동 예정
- 젠슨황, 한국 로보틱스 기업들의 중요성 언급
- 엔비디아, 자율주행 플랫폼 '드라이브 하이페리온' 도입
- 현대차, 8일 정의선-젠슨황 단독 회동 예정
- 디아이씨, 현대차 아틀라스 프로젝트 협력사
▶▶▶ 명품투자 POINT
급락장 속 방어주 찾기… '은행주' 투자 매력도는?
- 홍콩 ELS 과징금 관련 리스크 완화
- 기술주 수급 쏠림 완화되며 은행주 부각
- 은행주, 저PBR 밸류업 프로그램과 주주환원책 훈풍
- 은행주, 상대적으로 안정적인 이익 구조와 배당 매력
- 은행 관심주 : 신한지주, KB금융
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 성호전자(48,800원 ▼2,600 -5.06%)(043260)
- 세계 1위 실리콘포토닉스 장비·부품사 인수 완료
- 삼성·엔비디아·브로드컴·코닝 등 글로벌 고객사 확보
- 삼성전자와 실리콘포토닉스 핵심기술 공동개발 계약
- 한화솔루션에 태양광 인버터용 콘덴서 단독 공급
- 반도체 공정용 냉각기 제조사 디이에스 인수
- 최대주주 추가 장내매수 지속
▶오늘의 고래사냥법 - 주성엔지니어링(210,000원 ▼40,500 -16.17%)(036930)
- 애플·인텔과 차세대 반도체 공정 도입 협의 진행
- 마이크로 LED·유리기판 공정 세계 첫 상용화
- TSMC 추정 대만 기업에 ALG 증착장비 납품
- 글로벌 메모리·태양광 패널 제조사에 ALG 증착장비 공급
- 삼성전자 포함 양대 메모리사와 ALG 장비 공급 협의 중
- 2024년 약 500억 규모 자사주 매입 완료
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - 한텍(33,800원 ▼3,000 -8.15%)(098070)
- 후성 자회사… 열교환기·타워·반응기 등 생산
- 비철 특수 소재 설계 및 제조 능력 독보적
- 글로벌 LNG 인프라 투자 확대 직접적 수혜
▶오늘의 명품투자 포착주 - 후성(11,630원 ▲170 +1.48%)(093370)
- 진입 장벽 높은 소재들을 국내 독점 생산
- 국내 유일 배터리 핵심 소재 전해액의 주원료 생산
- 액침냉각 관련주로 AI 수혜 기대
* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.