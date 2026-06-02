AI 기술, 게임 개발에 접목은 이렇게…넥슨, 'NDC 26'서 공유

넥슨이 주최하는 게임 개발 지식공유 행사 '넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC)'가 오는 16일 개막한다. NDC는 매년 국내외 게임업계 종사자들이 연사로 참여해 지식을 교류하는 장이다.

'NDC 26'에서는 넥슨 일본법인 이정헌 대표의 환영사를 시작으로 △게임기획 △프로그래밍 △비주얼아트&사운드 △프로덕션 등 게임 개발과 서비스에 걸친 주제는 물론 게임업계의 △인공지능(AI) △지식재산권(IP) △블록체인 트렌드 △글로벌 사례 등을 광범위하게 다룰 예정이다.

올해는 전문가 토론 형식의 대담 세션이 다수 예정돼 있다. 박용현 넥슨게임즈 대표가 주요 연사로 참여해 다수의 대형 신작 프로젝트를 동시에 이끄는 리더십과 철학을 공유한다. 김용하 넥슨게임즈 PD와 김지훈 프로젝트문 대표가 본인만의 기획·운영 노하우를 나눈다. 글로벌 인디게임 히트작 림월드 제작자 타이난 실베스터는 '내가 만드는 시스템이 무엇을 말하고 있는가'를 주제로 게임 세계관과 플레이어의 상호작용에 대한 이야기를 공유할 예정이다.

김태훈 최고기술책임자(CTO)와 이용욱 실장은 AI 도입이 조직의 성장 방식을 어떻게 바꾸고 있는지를 전한다. '넥슨과 크래프톤의 AX 여정' 세션에서는 강덕원 넥슨 본부장과 임경영 크래프톤(252,000원 ▲2,500 +1%) VP가 각 회사에서 AI 전환 과정에서 쌓아온 시행착오와 성과를 공유한다.

특히 올해 NDC는 전체 51개 세션 중 총 15개 세션이 AI 연관 주제로 마련됐다. 글로벌 흥행작 '아크 레이더스'를 개발한 엠바크 스튜디오가 제작한 게임 개발 전반에 머신러닝을 적용하면서 얻은 성과를 공유한다. 게임 기획과 데이터 분석 등 영역에서의 AI 활용법과 게임 데이터 분석 플랫폼에 자연어 AI 에이전트를 도입한 개발기 등도 소개할 예정이다.

류은영 넥슨 인재전략실장은 "올해 NDC는 AI라는 거대한 흐름이 게임 개발의 최전선에 어떻게 녹아들고 있는지를 실무자들의 생생한 목소리로 확인할 수 있는 자리"라며 "특히 업계 전문가의 대담 세션을 폭넓게 마련해 깊이 있는 통찰을 얻어갈 수 있을 것"이라고 전했다.