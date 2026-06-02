셀트리온그룹, 임직원 바자회 통해 의료·아동 지원 ESG 확대

셀트리온그룹 임직원들이 지난 4월30일 셀트리온 송도 본사에서 열린 ‘셀럽마켓’ 행사에서 기념촬영을 하고 있다. /사진=셀트리온그룹

셀트리온그룹은 임직원 참여형 사내 나눔 바자회 '셀럽마켓'(CELL-LOVE MARKET)을 통해 조성한 기부금 약 5700만원을 마다가스카르 의료환경 개선과 튀르키예 지진 피해 아동 지원을 위해 전달한다고 2일 밝혔다.

셀럽마켓은 셀트리온그룹 임직원들이 직접 기부한 물품을 판매하고, 자원봉사자로 참여해 다양한 프로그램을 운영하며 수익금을 마련하는 사내 나눔 행사다. 임직원들이 사회공헌 활동에 직접 참여할 수 있는 기회를 제공하고, 회사 미션에 대한 공감과 조직 몰입을 높이는 데 의미를 두고 있다.

올해 행사는 지난 4월30일 셀트리온(187,900원 ▼3,800 -1.98%) 송도 본사에서 진행됐으며, 임직원 기부 물품 판매와 F&B 운영, 부스 행사 등을 통해 나눔의 의미를 더했다. 또 임직원 가족들도 셀럽마켓 및 가족 대상 회사 투어 프로그램에 참여하는 등 임직원과 가족이 함께하는 행사로 운영됐다.

셀트리온그룹은 지난해에 이어 올해도 셀럽마켓을 개최하며 임직원 참여형 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 지난해 셀럽마켓을 통해 조성된 수익금 약 5000만원은 의료환경이 취약한 아프리카 마다가스카르의 의료환경 개선을 위해 기부됐으며, 현지 의료진 양성을 위한 교육에 사용됐다.

마다가스카르 지원은 올해도 지속해 수익금 일부는 현지 의사들의 암 조기진단 역량 강화를 위한 세포병리 교육과 필수 의료 장비 구매 등에 활용될 예정이다. 특히 올해는 기부 범위를 확대해 지난 2023년 대지진으로 피해를 입은 튀르키예 아동도 지원할 계획이다. 튀르키예 말라티아 지역 컨테이너 마을 거주 아동들을 위해 현지 마을 문화센터 운영을 지원하고, 피해 아동들이 정서적 안정을 회복하며 배움을 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다.

셀트리온그룹은 'ESG 경영 기반 지속가능한 의료 서비스 생태계 구축'을 비전으로 삼고, ESG 전 영역에 걸쳐 체계적인 경영 활동을 이어가고 있다. 특히 셀트리온은 글로벌 최상위 수준의 ESG 경영 실천을 인정받아 S&P 글로벌 기업지속가능성평가(CSA) 생명공학 부문에서 국내 바이오 기업 중 유일하게 상위 1% 기업에 선정되기도 했다.

셀트리온그룹 관계자는 "지난해에 이어 올해도 많은 임직원과 가족들이 셀럽마켓에 참여해 나눔의 가치를 실현하는 뜻깊은 시간을 보내며 행사의 의미를 더했다"며 "앞으로도 셀트리온그룹은 인류 건강 증진과 지역사회 복지 향상에 기여할 수 있는 다양한 ESG 활동을 지속하며, 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 노력하겠다"고 말했다.