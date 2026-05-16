역대 금융 위기에서 얻는 6가지 교훈 [PADO]

[편집자주] 세계를 이해하는 데 역사를 공부하는 것은 큰 도움이 됩니다. 금융과 투자도 예외는 아닙니다. 지정학적 위기에도 연일 주식시장이 고점을 돌파하고 있는 요즈음에 갑자기 과거의 금융 위기에서 교훈을 찾으려는 게 이상하게 들릴 수도 있겠습니다만, 오히려 그렇기 때문에 바로 지금이 역사의 교훈을 꼼꼼히 새겨볼 중요한 기회일 수도 있습니다. 경제학자 하이먼 민스키의 통찰 중 하나는 안정 그 자체가 불안정성의 씨앗을 낳는다는 것입니다. 파이낸셜타임스(FT)의 4월 22일자 '빅리드'가 왜 지금 시점에서 금융 위기의 교훈을 살펴보는지를 살펴 보시길 바랍니다. 기사 전문은 PADO 웹사이트(pado.kr)에서 읽을 수 있습니다.

눈을 감고 이런 장면을 상상해 보라. 부채는 계속 치솟고, 포퓰리즘 시위는 증가하며, 새로운 지도자는 정치적 반란을 우려한다. 그래서 그는 급진적인 조치를 취한다. 경제를 재부팅하고 사회를 되살리기 위해 모든 소비자 대출을 탕감하는 것이다.

미국, 유럽 또는 일본의 미래를 표현한 것일까? 빠르게 증가하는 정부부채, 긴장된 정치 환경, 그리고 취약한 경제성장을 고려하면 그렇게 생각할 수도 있다. 하지만 국가가 승인한 부채 탕감은 사실 고대 바빌론이 선호했던 사회경제적 안전판이었다.

바빌론에는 적어도 오늘날 우리가 아는 의미의 화폐는 없었지만 상인, 농민, 그리고 왕가 사이에 점토판에 기록된 복잡한 신용 생태계가 있었다. 수십 년마다 이렇게 불어난 빚은 정치적 폭발을 일으킬 위협이 되었다. 그래서 고대 메소포타미아 통치자들은 "부채 해방을 선언하곤 했다"고 미국의 역사학자 아만다 포다니는 말한다. "말 그대로 점토판을 깨뜨렸습니다." 상징적으로 빚을 탕감해 준 것이었다.

현대 경제학이 등장하기 훨씬 전, 고대 메소포타미아의 함무라비와 같은 통치자들은 오늘날 우리 경제를 여전히 괴롭히는 정치적 문제와 씨름했다. 사람들의 빚이 상환 능력을 앞질러 증가할 때, 전체 경제 시스템이 균열되기 시작할 수 있다는 것이다. 함무라비는 급진적인 해결책을 채택했다. 부채를 완전히 탕감하는 것이었다.

오늘날 세계는 끊임없이 변화하는 다른 문제들과 함께 재정적 스트레스에 계속 시달리고 있다. 지난 4월 국제통화기금(IMF)과 세계은행은 이례적으로 따뜻한 워싱턴에서 연례 춘계 회의를 열고 여러 경제 전망을 내놓았다. 여기에는 전 세계 공공부채가 국내총생산(GDP) 대비 2015년 80% 미만에서 2029년 100%까지 치솟을 것이라는 전망이 포함되며 민간 부문 부채까지 포함하면 이미 235%에 달한다.

중동 전쟁, 혼란에 빠진 에너지 시장, 인공지능으로 인한 혼란, 그리고 불투명한 사모신용 산업의 동요를 고려할 때 이는 우려스러운 상황이다. 회의 직전, 헤지펀드 브리지워터의 설립자 레이 달리오는 재정적 압박이 지정학적 갈등을 부채질하고 있으며 그 반대도 마찬가지라고 경고했다. 그는 이전에 주장했듯이 이 상황이 미국에서 준 "내전" 상태를 만들고 있다고 말했다.

"세계 경제가 또 다른 어려운 시험에 직면해 있습니다." IMF의 수석 이코노미스트인 피에르-올리비에 구랭샤스가 IMF의 최신 전망을 발표하며 말했다. "하방 위험이 분명히 매우 높아졌습니다."

금융가와 경제 관료들이 미래를 내다보는 동안 일부는 정책적 영감은 아닐지라도 또 다른 통찰의 원천인 과거 역사를 놓치고 있다.우리가 인류 진화의 독특한 순간에 살고 있다고 가정하기 쉽지만 오늘날 우리가 직면한 많은 난관들은 과거와 기묘하게 닮아 있다.

(계속)

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