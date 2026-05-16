"물가 오른다" 채권가격 폭락…미국채 30년물 금리 19년만에 최고

미국, 영국, 일본 등 주요국 국채 금리가 15일(현지시간) 수십년 만에 최고 수준으로 급등했다. 이란 전쟁 장기화에 따른 인플레이션 우려 확대로 시장 투자자들이 채권을 대거 팔아치웠다.

전자거래플랫폼 트레이드웹에 따르면 글로벌 채권 벤치마크인 10년 만기 미국채 수익률이 이날 4.597%로 전장보다 13.8bp(1bp=0.01%포인트) 급등 마감했다.

통화정책에 민감한 2년 만기 미국채 금리는 전장보다 9bp 오른 4.08%에, 30년 만기 미국채 금리는 11bp 오른 5.12%에 마감했다.

미 월스트리트저널은 30년물 금리의 경우 2007년 7월 이후 19년만에 가장 높은 수준이라고 전했다. 30년물 입찰 금리는 지난 13일 미 재무부 입찰에서도 약 20년만에 처음으로 5%대를 기록했다.

주요 선진국 채권 금리도 급등했다. 영국 10년물 국채 금리는 이날 한때 5.18%, 30년물 금리는 5.86%를 웃돌면서 수십 년 만에 최고 수준을 기록했다.

일본 국채 10년물 금리는 이날 2.7%대로 1997년 이후 29년 만에 가장 높은 수준을 기록했다.

미국과 이란의 전쟁 여파로 유가를 비롯해 에너지 가격이 급등하면서 물가 지표가 급등한 상황에서 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 수 있다는 우려가 인플레이션 우려로 이어지면서 채권 금리 동반 상승을 초래했다는 분석이다.

각국의 재정건전성 우려도 금리 상승을 자극했다. 영국에선 키어 스타머 영국 총리의 거취를 둘러싼 정치적 불확실성이 확대된 것도 국채 투매로 이어지면서 금리를 끌어올렸다. 채권 가격은 채권 금리와 반대로 움직이기 때문에 채권 가격이 떨어진다는 것은 금리가 오른다는 것을 뜻한다.

월가 안팎에서는 이런 상황을 감안할 때 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)가 당분간 기준금리를 인하하기 어려울 것이라는 관측이 나온다. 오히려 연준의 다음번 행보가 금리 인상일 수 있다는 의견이 늘어나는 분위기다.

시카고상업거래소 페드워치에 따르면 연방금리선물시장은 올해 12월까지 연준이 기준금리를 인상할 확률을 일주일 전 13% 수준에서 이날 50%로 높였다. 내년 3월까지 금리를 인상할 확률은 약 70%, 4월까지 인상할 확률은 약 80%로 반영했다.