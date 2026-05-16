트럼프 “이란산 원유 구매 中 기업 제재 해제 검토”…며칠 내 결정

(앤드루스합동기지 로이터=뉴스1) 장용석 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 방문을 마치고 15일(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착한 전용기 '에어포스원'에서 내리고 있다. 2026.05.16. ⓒ 로이터=뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(앤드루스합동기지 로이터=뉴스1) 장용석 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란산 원유를 구매하는 중국기업에 대한 제재를 철회할지 여부를 검토중이며 조만간 결정을 내릴 계획이라고 15일(현지시간) 밝혔다.

이날 CNBC 등에 따르면 트럼프 대통령은 중국 순방 일정을 마치고 돌아오는 전용기인 에어포스원에서 중국기업에 내린 대이란 제재 완화 가능성과 관련해 취재진에 이같이 밝혔다.

앞서 미국은 이란에 대한 압박 정책의 일환으로 이란산 원유를 수입한 중국 독립계 정유업체들을 제재 대상에 올렸다. 제재 대상에는 중국 대형 정유업체인 헝리석유화학 다롄정유공장도 포함됐다.

미국은 이란산 원유가 이른바 ‘그림자 선단’을 통해 중국 독립계 정유사로 운송된다고 보고 있다. 해당 선단은 위치추적 장치를 끄거나 선박 등록 정보를 위조하는 방식으로 제재 감시망을 회피했다.

한편 이번 미중 정상회담에서 양국은 무역과 대만 문제, 이란 정세 등을 폭넓게 논의했다. 중국 외교부가 양국 정상이 ‘중동 문제’를 논의했다고만 밝혔지만 백악관은 양측이 세계 에너지 공급 안정을 위해 호르무즈 해협이 개방 상태를 유지해야 한다는 데 의견을 같이했다고 설명했다.

백악관은 또 시진핑 중국 국가주석이 호르무즈 해협의 군사화에 반대 입장을 나타냈으며 장기적으로 해당 해협 의존도를 낮추기 위해 미국산 원유 구매 확대에 관심을 보였다고 전했다.