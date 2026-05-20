K컬처, 태국·베트남 홀린다…'2026 코리아시즌' 개막

'코리아 시즌'에 참가한 단체가 공연을 선보이는 모습. / 사진제공 = 한국국제문화교류진흥원

문화체육관광부는 우리 문화의 확산 잠재력이 높은 태국과 베트남에서 '코리아 시즌'을 연다고 20일 밝혔다.

문체부와 주태국한국문화원, 주베트남한국문화원, 한국국제문화교류진흥원이 개최하는 '코리아 시즌'은 여러 기관의 문화 행사를 연계하는 종합 문화 프로그램이다. 특별 기획한 공연과 전시 등 다양한 콘텐츠를 선보인다.

문체부는 무용과 축제, 클래식, 미디어아트 등 현지 관객의 선호도가 높은 행사를 기획했다. 윤별발레컴퍼니는 전통 모자 '갓'을 발레로 재해석한 창작 공연을 펼치며 국립민속박물관은 미디어아트 '호랑이 신 나다' 전시를 연다. 한복이나 김치, 국악 등 공연도 열린다.

10월에는 여러 분야의 밴드가 참가하는 'K라이브 페스티벌'을 개최한다. 태국과 베트남을 대표하는 음악인들도 함께 무대에 오른다. 11월에도 베트남 호금오페라하우스에서 K팝과 클래식이 조화를 이루는 공연이 예정돼 있다.

문체부는 코리아시즌이 동남아시아의 주요 동반자인 태국·베트남과 깊이 소통하는 계기가 되기를 기대한다고 설명했다.

김현준 문체부 국제문화정책관은 "K컬처의 매력을 현지에 선보이고 교류를 촉진해 상호 문화 이해의 폭을 넓히겠다"고 말했다.