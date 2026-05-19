'대군부인' 지적했던 최태성, 아이유·변우석에 사과…"상처받았을 것"

드라마 '21세기 대군부인'의 역사 왜곡 논란을 비판했던 한국사 강사 최태성(왼쪽)이 드라마의 주연 배우 아이유와 변우석을 향해 사과의 뜻을 전했다. /사진=머니투데이 사진 DB, 뉴시스

드라마 '21세기 대군부인'의 역사 왜곡 논란을 비판했던 한국사 강사 최태성이 주연 배우인 아이유와 변우석에게 사과의 뜻을 전했다.

"불똥 엉뚱한 곳으로…사람 공격 말길"

최태성은 19일 자신의 인스타그램에 MBC 드라마 '21세기 대군부인' 공식 포스터를 올리며 "배우님들 죄송합니다"라는 글을 게재했다.

그는 "어제 올린 글로 인해 상처받았을 배우님들께 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "아이유 배우님의 단체관람 당시 눈물 흘리는 모습과 변우석 배우의 자필 편지를 보며 마음이 아팠다"고 밝혔다.

이어 "다시는 이런 일이 반복되지 않도록 시스템 정비가 필요하다는 취지로 글을 썼지만, 불똥이 엉뚱한 곳으로 튄 것 같다"며 "저 역시 역사 용어를 헷갈릴 때가 있는데 배우들에게 전문적인 용어나 상황까지 모두 이해하라고 요구하는 것은 무리라고 생각한다"고 말했다.

또 "고증 시스템이 단단한 갑옷이 돼 배우들을 보호해야 하는데, 늘 허술해 불안한 상황"이라며 "배우들이 희생양이 되는 일을 막기 위해 역사물 고증 연구소 설립이라는 대안을 제시한 것"이라고 설명했다.

그러면서 "사람을 공격하기보다 더 견고한 고증 시스템을 구축하는 데 지혜를 모았으면 한다"며 "배우들이 작품 계약 시 고증 주체와 방식, 수준 등을 중요한 검토 조건으로 삼을 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.

드라마 역사왜곡 논란에 아이유 변우석 사과

드라마 '21세기 대군부인'에서 구류면류관을 쓴 이안대군(변우석). 구류면류관은 중국 신화가 착용한 것으로 알려져 동북공정 논란이 일었다. /사진=MBC '21세기 대군부인' 방송화면 캡처

앞서 최태성은 '21세기 대군부인'을 둘러싼 논란에 대해 "배우들 출연료로는 수억원을 아낌없이 쓰면서 역사 고증 비용은 몇십만원 수준으로 처리하려 한다"며 "제작 과정에서 고증에 필요한 시간 역시 지나치게 가볍게 여긴다"고 강하게 비판한 바 있다.

아이유와 변우석이 주연을 맡은 드라마 '21세기 대군부인'은 중국식 다도법, 이안대군(변우석)의 즉위식에서 황제가 아닌 제후국이 사용하는 표현인 '천세'를 외친 장면, 황제의 신하인 제후가 착용하는 '구류면류관' 등장 등이 지적되며 역사 왜곡 논란에 휩싸였다.

이에 아이유와 변우석은 "드라마 속 여러 역사 고증 문제들에 있어 더 깊이 고민하지 않고 연기에 임한 점 변명의 여지 없이 반성하고 사과드린다"고 고개 숙였다.