"퀘스트 주고 100만원 받는다"…롯데월드 이색 알바 등장

롯데월드 어드벤처X당근마켓, 이색 아르바이트 모집. /사진제공=롯데월드 어드밴처

롯데월드 어드벤처는 메이플아일랜드존에서 NPC(비플레이어 캐릭터) 역할을 수행하며 방문객들에게 특별 퀘스트를 전달하는 체험형 아르바이트를 모집한다고 18일 밝혔다.

이번 프로모션은 방문객에게 참여형 콘텐츠를 제공하고, 아르바이트 참여자에게는 테마파크에서만 경험할 수 있는 특별한 역할 체험을 제공하기 위해 기획됐다.

선발된 아르바이트생은 지역 기반 구인구직 서비스 '당근알바'를 통해 모집된다. 이들은 NPC 콘셉트 유니폼을 착용하고 메이플아일랜드존 곳곳에서 방문객들에게 퀘스트를 안내하는 역할을 맡는다.

방문객은 NPC 알바생이 들고 있는 팻말의 QR코드를 스캔해 퀘스트 내용을 확인할 수 있다. 이후 메이플아일랜드존에서 인증사진을 촬영한 뒤 필수 해시태그와 함께 개인 SNS(소셜미디어)에 업로드하면 된다.

퀘스트 완료자에게는 '핑크빈 LED 키링'과 '메이플 메소 초콜릿' 등 경품이 선착순 제공된다.

아르바이트 참여자 혜택도 마련됐다. 이벤트 당일에는 올해 4월 새롭게 문을 연 메이플스토리 콘셉트 어트랙션 3종인 '스톤익스프레스' '에오스타워' '아르카나라이드'를 우선 탑승할 수 있다.

롯데월드 어드벤처는 총 5명의 알바생을 선발할 예정이다. 체험 시간은 1시간이며, 선발자 전원에게 100만원의 아르바이트비가 지급된다.

지원은 이날부터 2주간 당근마켓 앱 내 '이색 알바 모집 페이지'를 통해 가능하다. 당첨자는 다음 달 첫째 주 발표되며, 최종 선발자는 같은 달 5일 롯데월드 어드벤처에서 일일 NPC 체험에 참여하게 된다.