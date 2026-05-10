반려 관상어를 아시나요?…해수부, 육성산업 2030년까지 5천억원 확대

지난해 열린 '2025 코리아씨푸드쇼'에서 관람객들이 관상어를 바라보고 있다. 기사내용과 무관./사진=뉴스1. /사진=(서울=뉴스1) 황기선 기자

해양수산부가 관상어산업 규모를 2030년까지 5000억원 규모로 확대할 수 있도록 관련 산업 육성에 나선다.

해수부는 활력있는 관상어산업 구현을 위해 이 같은 내용이 담긴 '제3차 관상어산업 육성 종합계획(2026~2030년)'을 수립해 시행한다고 10일 밝혔다.

관상어산업 육성 종합계획은 '관상어산업의 육성 및 지원에 관한 법률'에 따라 관상어산업의 5년간 정책목표와 추진 전략을 수립하는 법정계획이다.

지난 1차･2차 종합계획을 통해 내수면 관상어 비즈니스센터(경북 상주) 등 생산·유통·창업·교육 기반을 조성하고 관상어 생산 기술 연구 및 보급 등 산업의 기초를 다졌다. 이제는 관상어산업 저변을 확대하고 지속가능한 산업으로 거듭날 수 있는 정책적 지원이 필요한 시점이다.

이번 3차 종합계획은 이런 정책 수요를 반영하고 현장의 목소리를 담아 '반려문화와 혁신 기술이 공존하는 활력있는 관상어산업 구현'이라는 비전을 바탕으로 수립했다.

이에 따라 관상어산업 규모를 2025년 4443억원에서 2030년 5150억원으로 확대하는 것을 목표로 △관상어산업 기반 강화 △관상어산업의 미래 산업화 △관상어 문화가치 창출 등을 추진한다.

해수부는 우선 품종특성, 소비자 선호도 등을 고려해 5대 관상어 전략품종을 선정하고 맞춤형 육성 기반을 마련해 경쟁력 있는 관상어 품종을 집중 육성한다.

또 노후화된 관상어 양식시설에 순환여과설비 등 첨단 스마트 시설을 도입하거나 유통·판매 등에 필요한 장비·시설을 설치하는 경우 비용을 지원해 산업 전반의 현대화를 도모한다.

교육, 창업, 홍보, 수출 등 비즈니스 활성화를 위한 지원도 강화한다. 지역의 교육·창업 지원시설을 활용해 사무실 임대, 경영자문, 시제품 제작 및 홍보 등을 창업기업에 지원한다. 국내 품평회·박람회에 해외 전문가 초빙, 우수 품종 관상어 전시 등을 통해 해외시장 개척도 적극 지원한다.

관상어산업이 지속적인 성장을 이어갈 수 있는 토대도 만들어 나간다. 산업 육성 및 교육 전문기관을 지정해 현장의 애로사항을 발굴·개선·지원하고 전문인력 양성도 전담하도록 한다.

관상어 전문 해설사, 수조 관리사 등 새로운 관상어 자격증을 신설하는 동시에 현재 민간 자격증인 관상어 관리사 자격증을 직무 능력별로 세분화하고 국가 자격증으로 전환한다.

미래 수요 확보를 위해 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기술이 접목돼 수질·질병 등을 관리할 수 있는 스마트 수조와 관상어 용품 등을 개발해 관상어 사육 경험이 없는 초보자도 손쉽게 관상어를 키울 수 있도록 한다. 각시붕어, 버들붕어 등 토속 품종을 대상으로 한 연구도 지속적으로 추진해 수입 품종을 대체할 수 있는 국내 품종의 경쟁력도 강화한다.

디지털미디어를 활용해 관상어 품종별 특성, 사육정보, 질병관리 등 관상어에 관한 모든 정보를 제공하는 '펫 피쉬(Pet Fish) 플랫폼'도 구축한다.

아울러 아쿠아드림버스(실물 수족관, 디지털 체험존, 퀴즈 키오스크 등을 이동식 차량에 설치해 소외지역, 학교 등을 대상으로 관상어 체험 기회 제공), 팝업전시관, 찾아가는 맞춤형 관상어 교육 등을 통해 일반 국민의 관상어 체험 기회를 확대한다.

이 밖에 '또 하나의 가족'이라는 측면에서 관상어 반려문화도 만들어 간다. 관상어 생산·유통·사육 과정에서 동물복지 향상을 위한 기준을 만들어 보급하고 일반 국민을 대상으로 관상어 무단 방류시 발생하는 생태계 교란과 동물복지 문제에 대한 교육과 홍보도 실시한다.

박승준 해수부 어촌양식정책관은 "이제는 관상어도 반려문화 시대라며 이번 제3차 종합계획은 관상어산업의 육성은 물론 국민들이 일상에서 관상어를 쉽게 경험하고 즐길 수 있는 기회를 넓혀 나가는 것이 목표"라며 "더욱 활력 넘치는 관상어산업을 구현해 나가겠다"고 말했다.