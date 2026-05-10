[분양캘린더] 평택 '고덕국제신도시 수자인풍경채' 등 전국 9곳 분양

5월 둘째 주 전국 9개 단지에서 총 5404가구 규모의 분양이 진행된다. 일반분양 물량은 4166가구다. 수도권에서는 평택 고덕국제신도시와 인천 송도, 김포 등에서 공급이 이어지고 지방에서는 부산·창원·공주 등에서 청약 일정이 예정됐다.

10일 부동산R114에 따르면 이번 주 청약은 경기 평택시 고덕동 '고덕국제신도시수자인풍경채', 충남 공주시 금흥동 '공주월송진아레히', 경남 창원시 자산동 '메트로시티자산데시앙' 등 9개 단지에서 진행된다.

견본주택은 인천 연수구 송도동 '더샵송도그란테르', 경기 김포시 사우동 '호반써밋풍무Ⅱ', 부산 북구 구포동 '두산위브트리니뷰구명역' 등 6곳이 개관한다.

BS한양과 제일건설은 경기 평택시 고덕동 고덕국제화계획지구에 '고덕국제신도시수자인풍경채'를 공급한다. 1단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 6개 동, 총 670가구 규모이며 2단지는 지하 2층~지상 최고 23층, 5개 동, 총 456가구로 조성된다. 전용면적은 84㎡와 101㎡ 중심이다.

단지는 지하철 1호선 급행 정차역인 서정리역과 가깝고 고덕국제신도시 내부를 순환하는 BRT 노선 조성이 예정돼 있다. 평택제천고속도로 평택고덕IC 이용도 가능하다. 민세초·중과 송탄고 등이 인접해 있으며 학원가 접근성도 갖췄다.

두산건설은 부산 북구 구포동 일원에 '두산위브트리니뷰구명역'을 공급한다. 단지는 지하 3층~지상 최고 26층, 8개 동, 총 839가구 규모로 이 중 288가구가 일반분양 물량이다.

부산 지하철 2호선 구명역이 단지 바로 앞에 위치하며 KTX구포역과 지하철 3호선 구포역도 도보권에 있어 트리플 역세권 입지를 갖췄다. 중앙고속도로와 남해고속도로 접근성이 좋고 낙동강 및 대저생태공원·삼락생태공원 등 수변 녹지공간도 인접해 있다.