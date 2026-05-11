기보, 하나은행과 M&A 추진 中企 금융 지원…총 657억원 투입

이상창 기보 이사(왼쪽에서 세번째)와 서유석 하나은행 기업그룹 부행장(왼쪽에서 네번째)을 포함한 협약참석자들이 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다./사진=기보 제공.

기술보증기금(기보)과 하나은행이 인수·합병(M&A)를 추진 중인 중소기업을 위해 금융 지원에 나선다.

기보는 지난 7일 기보 서울사무소에서 '기업승계 및 기술혁신 촉진을 위한 M&A 금융지원 업무협약'을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 정부의 M&A 활성화 정책에 발맞춰 M&A를 추진하는 중소기업에 대한 금융지원을 확대하고 금융비용 부담을 완화해 기술기업의 지속가능한 성장 기반을 구축하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 기보는 하나은행의 특별출연금 15억원을 재원으로 300억원 규모의 특별출연 협약보증을 공급한다. 기보는 △보증비율 상향(85%→100%, 3년간) △보증료 감면(0.3%p↓, 3년간) 등의 혜택을 제공한다.

또 기보는 하나은행의 보증료지원금 5억원을 기반으로 357억원 규모의 보증료지원 협약보증을 공급하며 하나은행은 보증료(0.7%p, 2년간)를 지원한다. 이번에 투입되는 예산만 총 657억원이다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 기업 중 M&A를 추진하는 인수기업으로 운전자금 및 시설자금 보증이 제공된다.

두 기관은 이번 협약을 계기로 M&A 활성화를 위한 협력체계를 강화하고 중소기업의 혁신성장과 안정적인 기업승계를 위한 지원을 이어갈 방침이다.

이상창 기보 이사는 "M&A는 중소기업이 새로운 성장동력을 확보할 수 있는 중요한 수단"이라며 "기보는 앞으로도 유관기관과의 협력을 확대해 중소기업 M&A 지원체계를 고도화하고 기업의 혁신성장을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.