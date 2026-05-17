중기부 '장관에게 직접 제안하세요'…개설 100일간 320여건 접수

한성숙 중소벤처기업부 장관이 12일 서울 마포구 에프이에이티에서 열린 여성·청년 소상공인 출산·육아 관련 간담회에 참석하고 있다. 기사내용과 무관./사진=뉴스1.

중소벤처기업부가 지난 2월 도입한 누리집 내 '장관에게 직접 제안하세요' 개설 100일간 320여건이 접수된 것으로 나타났다.

중기부는 17일 그동안의 접수 및 답변 현황 통계를 중기부 누리집에 공개했다.

'장관에게 직접 제안하세요'는 한성숙 중기부 장관이 현장의 생생한 목소리를 가감 없이 청취하기 위해 새롭게 개설한 소통 창구다. 이는 기존의 중기부 누리집 내 '열린 장관실'을 개편해 국민의 제안이 실무부서가 아닌 장관 개인 업무용 메일로 직접 전달되도록 한 것이다.

2월 2일부터 운영을 시작한 이후 약 100일간(5월 13일 기준) 총 322건의 제안이 접수됐다.

주요 정책 대상인 중소기업, 소상공인, 창업기업 대표뿐만 아니라 중소기업 금융 대출 업무를 맡고 있는 은행원, 해외에 거주하는 재외국민에 이르기까지 다양한 국민이 참여해 현장의 생생한 목소리를 전달했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

특히 한 중기부 장관은 접수된 제안을 빠짐없이 직접 모두 읽고 즉시 답변이 가능한 사항은 직접 회신하고 있다.

또 추가적인 검토가 필요한 사항은 소관 국·과장과 담당 부서로 직접 연결해 세밀하게 검토하고 필요한 경우 수 차례 검토를 거쳐 답변하는 등 꼼꼼하게 챙기고 있다.

중기부는 앞으로도 단 하나의 제안도 놓치지 않기 위해 체계적으로 운영해 나갈 계획이다.

우선 제안 내용과 소관 범위, 처리 필요성 등에 따라 △제도 개선(중기부 소관 개선사항) △정책과제(타부처 협업 또는 입법 등 중장기 과제) △현장 소통(질의·안내) △기업 홍보 △기타 등 5개 유형으로 구분한다.

오는 18일 확대간부회의를 시작으로 주요 제안과 제도 개선 사항 등에 대해 간부들과 함께 논의해가며 실제 정책개선으로 이어지도록 한다는 방침이다.

특히 정책 운영 중에 개선 가능한 제안들은 즉시 제도 개선으로 연결하기도 했다.

일례로 '모두의 창업' 프로젝트와 관련 기존 창업자나 사업자등록 후 매출이 발생하지 않은 창업자도 신청할 수 있도록 제한 요건을 완화해달라는 의견과 재외국민에게도 신청 허용 요청 등 사업 방식에 대한 제안들이 접수됐다.

중기부는 이런 의견을 반영해 창업 3년 이내인 자 중에서 기존 사업과 다른 업종으로 창업을 희망하는 이종 창업자도 신청자격에 포함했다.

아울러 해외 거주자 등 재외국민의 경우에도 전자메일, 연락처 등을 통한 본인 확인 절차를 거쳐 사업신청이 가능하도록 개선했다. 나아가 올해 6월 예정된 2기 신청부터는 아이피(IP) 기반의 본인인증 방식을 도입해 편의성을 높일 예정이다.

이 밖에 현장의 경험을 반영한 진솔한 정책 제안도 이어졌다.

은행권에 종사하는 한 제안자는 정책보증 신청 과정의 문턱을 낮춰 기업 스스로 보다 쉽게 보증을 신청하고 이용할 수 있도록 개선이 필요하다는 의견을 전했다.

8년간 창업기업을 경영했다고 소개한 한 제안자는 대학생 예비창업자에게 창업자 본인 인건비 지원 제한 완화와 창업 교육 강화 등 자신의 경험을 바탕으로 후배 창업가들을 위한 정책 아이디어를 전달하기도 했다.

한 장관은 "당장 해결이 필요한 시급한 문의부터 소상공인 정책자금, 기술 보호, 창업 지원 등 현행 제도에 대한 날카로운 문제점 지적, 규제 개선이나 법률 개정 등 심층 검토가 필요한 중장기 정책 과제까지 사연은 모두 다르지만 제안 하나하나에 깃든 정성과 간절함을 오롯이 느끼고 있다"며 "국민들이 주신 제안의 무게를 알기에 답변 하나하나도 엄중히 검토해 소통하고 있다"고 말했다.

그러면서 "'중기부 장관에게 직접 제안하세요'는 언제나 열려 있으니 앞으로도 중소벤처기업과 소상공인을 위한 정책에 힘이 돼주길 부탁드린다"고 덧붙였다.