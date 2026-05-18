중노위원장 "오늘 조정안 도출 어려워"…오후까지 협의, 내일도 진행

[세종=뉴시스] 강종민 기자 = 최승호 삼성그룹 초기업노조 위원장이 18일 오전 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 삼성전자 노사 간의 2차 사후조정 회의중 점심 식사를 위해 회의장을 나서고 있다. 정부가 긴급조정권 발동 가능성까지 시사한 가운데 열린 이번 2차 사후조정은 총파업 예고일을 사흘 앞두고 마지막 교섭이 될 전망이다. (공동취재) 2026.05.18. [email protected] /사진=

삼성전자(281,250원 ▲10,750 +3.97%) 노사 간 임금협상을 중재하는 정부의 2차 사후조정 회의가 오는 19일까지 이틀간 이어질 전망이다.

박수근 중앙노동위원장은 18일 낮 12시 회의장을 나오면서 취재진과 만나 "이날 중 조정안 도출은 어려울 것이다. 내일(19일)까지 (사후 조정을)계속하기로 했다"며 이같이 말했다.

박 위원장은 "19일도 오전 10시부터 회의를 시작할 것"이라며 "오늘은 저녁 7시까지 한다"고 덧붙였다. 만약 이날 협상 타결이 되지 않는다면 중노위가 조정안을 제시할 것으로 예상된다.

삼성전자 노사는 이날 오전 10시부터 정부세종청사에서 중노위 중재로 2차 사후조정 회의를 진행 중이다.

최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 이날 회의 참석에 앞서 취재진과 만나 "2차 사후조정에 성실이 임하겠다"며 원론적인 입장을 내놨다. '지금 상황이 어떻나', '법원 가처분 결과 전달받았나' 질문에 말을 아꼈다. 오후 회의장에 복귀할 때도 별다른 발언을 하지 않았다.

사측은 오전 회의 참석과 정회 후 회의장을 나갈 때도 취재진에 물음에 아무런 응답을 하지 않았다.

이날 2차 사후조정은 박 위원장이 단독 조정위원을 맡았고, 노조 측 대표교섭위원으로 최승호 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부 위원장과 이송이 부위원장과 김재원 전국삼성전자노조 정책기획국장 등이 참석했다. 사측 대표교섭위원으로는 여명구 반도체(DS) 부문 피플팀장 부사장이 참석했다.

현재 노사는 성과급 제도 개편을 놓고 이견이 큰 상태다. 노조는 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 활용하고 현행 OPI(초과이익성과급) 상한을 폐지할 것을 요구하는 반면 사측은 기존 제도를 유지하되 상한 없는 특별포상 제도를 도입하겠다며 평행선을 그리고 있다.

이번 교섭은 사실상 파업 전 마지막 협상이다. 중노위 사후조정에는 정해진 기한이 없지만 파업 예고일인 오는 21일까지는 사흘밖에 남지 않아 결렬될 경우 추가 협상이 물리적으로 어려울 전망이다.

노사는 주말에도 연이틀 사전미팅을 갖고 이번 조정 회의를 준비했으나 성과급 투명화와 상한 폐지, 제도화를 둘러싸고 이견을 좁히지 못하고 있다.

정부는 협상 결렬 시 삼성전자 파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 경우 긴급 조정권도 고려하고 있다.

긴급조정권은 노조 쟁의행위가 국민의 일상을 위태롭게 하거나 국민 경제를 현저히 해할 우려가 있을 때 노동부 장관이 발동할 수 있는 조정 절차다. 긴급조정권이 발동되면 30일간 파업이 금지되고 중노위가 조정을 진행한다.