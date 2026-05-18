농업 현장서 농협과 손잡을 스타트업 뽑는다…'NHarvestX' 모집

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스타트업 AC(액셀러레이터) 소풍커넥트가 농협 애그테크 청년창업캠퍼스 심화과정 'NHarvestX 2026' 참가기업을 다음달 7일까지 모집한다고 18일 밝혔다.

농협중앙회·한국농업기술진흥원과 함께 운영하는 NHarvestX는 농업 현장의 문제와 스타트업의 기술을 연결해 실제 PoC(기술실증)를 추진하는 오픈이노베이션 프로그램이다.

기후변화와 농가 고령화 등 농업 현장의 구조적 과제에 대응할 수 있는 스타트업을 발굴하고, 농협 계열사와의 협업을 통해 기술 검증과 사업화 가능성을 확인하는 것을 목표로 한다.

올해 프로그램은 농협 현업부서의 사전수요 과제를 기반으로 모집하고 스타트업의 자율제안을 병행하는 방식으로 운영된다. 사전수요 과제는 지역농협, NH농우바이오, NH농협무역, 농협식품, 농협양곡, 농협하나로유통, 농협목우촌 등 계열사의 현장 수요를 바탕으로 구성됐다.

주요 과제는 △스마트팜·생산기술 분야의 재배솔루션 △친환경소재·포장재를 활용한 패키징 혁신 △스마트제조·물류를 통한 생산관리 자동화 △새로운 유통·판로를 활용한 아이디어 제시 △유휴공간을 활용한 커뮤니티 서비스 △신제품 개발 및 연구 분야 등이다.

자율제안 분야도 함께 접수한다. 참여를 희망하는 스타트업은 농업·농식품 밸류체인의 생산성 향상, 비용 절감, 품질 관리, 유통 효율화, 친환경 전환, 고객 접점 확대 등 현장에 적용 가능한 문제 해결 관점에서 범농협 계열사와의 PoC 아이디어를 제안할 수 있다.

올해 선발 규모는 8개팀 내외로 신규 선발기업과 기존 알럼나이 기업의 PoC 연계 지원을 함께 운영한다. 선발된 기업은 다음달 발대식을 시작으로 농협 계열사와 PoC 가능 과제를 구체화한다.

이후 7월부터 12월까지 PoC 협의 및 실행, 먼슬리 미팅, 산업 필드트립, 전문가 네트워크 지원, 투자 컨설팅 및 IR 로직 점검, 성과공유회 등 단계별 지원 프로그램에 참여하게 된다.

NHarvestX는 PoC를 단순한 실증 지원에 그치지 않고 후속 투자 연계까지 고려한 구조로 운영되는 것이 특징이다. 시장성과 기술성을 확인한 스타트업은 농협상생혁신펀드 추천 대상이 될 수 있다.

소풍커넥트는 2023년부터 NHarvestX를 운영하며 애그테크 스타트업 발굴과 육성을 이어왔다. 이번 프로그램 운영 과정에서 농협 현업부서와 스타트업 간 과제 매칭, PoC 설계, 사업화 방향 검토, 성장 지원을 함께 수행한다.

최경희 소풍커넥트 대표는 "현장 수요와 스타트업의 기술을 연결해 농업 분야의 실질적인 협업 가능성을 검증할 것"이라며 "사전수요 과제와 자율제안을 함께 운영하는 만큼 농업 현장의 문제를 새로운 방식으로 해결할 수 있는 스타트업의 참여를 기대한다"고 했다.

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