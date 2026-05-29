태국, 소비금액 60% 정부가 매칭 지원…"주요국, 중동전쟁 대응 확대"

중동전쟁 장기화에 대응해 주요국들이 국민과 취약 업종의 에너지 비용 부담 완화를 위한 정책을 확대하고 있는 것으로 나타났다.

재정경제부는 지난 28일 정부서울청사에서 문지성 국제경제관리관 주재로 '재정경제금융관(재경관) 화상회의'를 개최했다고 29일 밝혔다.

재경관들은 각국이 중동전쟁에 대응해 가격 안정화, 수급 안정화, 국제협력 등 정책을 지속 추진하고 있다고 설명했다.

구체적으로 싱가포르는 당초 내년 1월 지급 예정이던 전 가구 대상 500싱가포르달러 바우처를 올해 6월로 앞당겨 지급했다. 생계비 특별지원금은 200싱가포르달러 인상할 예정이다. 또 플랫폼과 택시 기사 등 에너지 비용 부담 업종 종사자에 대해서 200싱가포르달러를 추가 지원한다.

태국은 6~9월 정부가 소비금액의 60%를 지원하는 매칭 보조금 정책을 추진한다. 지원 한도는 월 최대 1000바트다. 복지카드 보유자 약 1300만명과 만 18세 이상 복지카드 미보유 국민 약 3000만명을 지원한다.

프랑스는 운송·농어업·건설업 분야의 유류비 지원 기간을 8월까지 연장했다. 방문 돌봄 근로자에 대한 주행거리 수당도 인상한다. 고용주의 연료비 보조금 비과세 혜택을 연 300유로에서 600유로로 확대했다.

문 관리관은 "현재 중동 지역의 상황은 여전히 불확실성이 높고 향후 전개 양상에 따라 우리 경제 전반에 미치는 영향이 확대될 가능성도 배제할 수 없다"며 재경관들에게 긴장감을 갖고 관련 동향을 지속적으로 모니터링 해 줄 것을 당부했다.