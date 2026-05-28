'라이브 국정' 李대통령 취임 1년…'ACE 리더십' 빛났다

[편집자주] 이재명 대통령이 다음달 4일 취임 1주년을 맞는다. 이 대통령은 취임 후 사상 첫 생중계 국무회의 시대를 열었고 X로 24시간 국민들과 소통했다. 지난 1년은 국민들이 24시간 국정에 로그인(log in)한 '일하는 대통령'과 라이브(Live)로 소통하면서 정책 효능감을 체감한 시간이었다. 생중계된 국무회의록 속 대통령의 발언과 대통령의 X를 분석해 지난 1년의 성과를 점검해 보고 남은 과제를 짚어본다.

(서울=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령이 지난 15일 서울 세종대로 광화문광장에서 열린 '광복 80년, 국민 주권으로 미래를 세우다' 제21대 대통령 국민 임명식에서 손 들어 인사하고 있다. (이재명 대통령 SNS. 재판매 및 DB 금지) 2025.8.16/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 허경 기자

이재명 대통령이 오는 4일 취임 1주년을 맞는다. 12.3 불법 비상계엄 이후 윤석열 전 대통령 탄핵 정국에서 출범한 이재명 정부는 지난 1년간 정치, 경제, 외교, 사회 등 국가 시스템 전반의 정상화에 매진했고 국정은 빠른 속도로 제자리를 찾았다. 그 배경엔 실용주의와 실행력으로 요약되는 이 대통령 특유의 국정 리더십이 자리해 있다는 평가가 많다.

특기할 점은 이 대통령이 유튜브와 SNS(소셜네트워크서비스)가 일상이 된 '스트리밍 시대'의 국정에 '라이브'를 접목해 효율성을 높였다는 점이다. 국무회의를 생중계하는 파격을 선보였고, X(엑스·옛 트위터)에 수시로 글을 올려 국민들과 직접 소통했다. 정책 수요자들은 국무회의에서 주요 정책들이 논의되고 결정되는 과정을 실시간으로 지켜봤다. 이 대통령의 고민과 제안은 X를 통해 여과없이 국민들에게 전달됐다.

이 대통령은 낮 시간대 국무회의에서 장관들에게 끊임없이 질문을 던지고 해법을 찾았다. 공식 업무가 끝난 밤에는 X에 직접 글을 올려 공론장에 의제를 던졌다. 지역 타운홀 미팅과 재래시장 등 민생 현장 방문은 시민들과 물리적 접점을 늘리기 위한 시도였다. 사실상 '24시간 라이브 국정' 시대가 열린 셈이다.

국무회의와 X에서 드러난 이 대통령 리더십의 요체는 'ACE'란 단어로 요약된다. 국무회의와 X에서 '묻고(Ask), 소통(Comunication)하고, 실행(Execute)했다'는 점에서다. 이 과정에서 이념보단 실용을 앞세웠고, 명분보다 실리를 우선했다. 한미 동맹 확대와 한일 관계 복원, 자주 국방력 강화는 이 대통령의 '국익 중심 실용주의'를 보여주는 실례다. 삼성전자 파업 사태 당시 노조에 발신한 비판 메시지도 같은 맥락에서 해석할 수 있다.

실행력도 두드러졌다. 국무총리실에 따르면 이재명 정부의 123대 국정과제·564개 실천과제 중 93%(523개)가 목표 일정에 맞춰 정상적으로 추진되고 있다. 미 외교 전문지 더 디플로맷은 지난 3월 이 대통령을 '새로운 유형의 대통령'이라고 평가하고 의례적 수사보다 실질적 결과를 중시하는 통치 스타일이 60%대 높은 국정운영 지지율의 주된 요인이라고 분석했다.

조영호 서강대 정치외교학과 교수는 "대통령이 생중계 국무회의를 진행하는 시도는 공직사회에 대한 통제력을 확보할 수 있다는 점에서 장점이 있다"며 "대통령의 활발한 SNS 소통은 새로운 리더십에 대한 갈망에 부응하는 측면이 있다"고 평가했다. 조 교수는 다만 "정책은 숙의 과정을 거쳐 신중하게 결정돼야 하므로 이면에서 숙의 과정이 반드시 수반돼야 한다"며 "실시간 소통 역시 역효과를 불러오지 않도록 철저한 관리가 필요하다"고 말했다.