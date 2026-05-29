김정관 산업장관 "반도체 이윤 미래 경쟁력 재투자에 우선 활용돼야"

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 12일 오후 서울 성동구 보테가마지오에서 열린 K-수출스타 500 사업 출범식에서 축사를 하고 있다. (사진=산업통상부 제공) 2026.05.12. [email protected] *재판매 및 DB 금지 /사진=

김정관 산업통상부 장관이 29일 삼성전자와 SK하이닉스의 성과급·초과이익 배분 논란과 관련, 반도체 기업의 이윤은 성과급 확대보다 미래 경쟁력 확보를 위한 재투자에 우선 활용돼야 한다고 밝혔다.

김 장관은 이날 자신의 소셜미디어(SNS)에 '지금은 대한민국 대도약을 위한 투자 골든타임입니다'라는 제목의 글을 올려 "현재의 경쟁력에 취해 있으면 안 된다. 오늘의 이윤은 내일의 압도적 경쟁력을 위한 재원이 돼야 한다"며 "선택 보다 집중"이라고 강조했다.

김 장관은 "지금은 반도체 산업이 만들어내는 이윤을 미래를 위한 '생산적 재투자'로 연결해야 하는 절체절명의 시간"이라며 "AI 호황을 전략적으로 활용해 대한민국 산업 대도약의 성장엔진을 확보해야 한다"고 말했다.

이어 "차세대 반도체 개발과 파운드리 경쟁력 확보, 인재 양성 등을 통해 다운사이클(하강기)을 견뎌낼 수 있는 체력을 확보하고, 공급망 안보를 위해 협력업체와 소재·부품·장비 생태계도 굳건히 다져야 한다"며 "단 한 번의 투자 실기조차 산업 생태계를 붕괴시키고, 우리 기업들을 회복하기 어려운 패자의 길로 내몰 수 있다"고 밝혔다.

김 장관은 "기업 이익 활용의 최우선 원칙은 '생산적 재투자'여야 한다. 반도체 기업들도 막대한 규모의 신규 투자를 계획하고 있다"며 "기업이 과감하게 투자 결단을 내리면, 정부는 전력·용수 등 핵심 인프라를 적기에 공급하고 세제·금융·규제 혁신을 패키지로 뒷받침하며 '원팀(One Team)"으로 함께 전력 질주하겠다"고 강조했다.

그러면서 "AI와 반도체 패권 경쟁은 기다려주지 않는다. 투자와 혁신의 속도가 주춤하는 순간, 미래의 주도권은 다른 나라의 몫이 된다"며 "지금 필요한 것은 머뭇거림이 아니라 결단이며, 분산이 아니라 집중"이라고 말했다.