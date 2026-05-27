신정환 향해 "너는 내가 죽인다, XX야"...엘제이 공개 저격, 무슨 일?

방송인 엘제이가 신정환에 공개적으로 분노를 드러냈다. /사진=엘제이 인스타그램 갈무리

방송인 엘제이가 신정환에 공개적으로 분노를 드러냈다.

27일 엘제이는 자신의 인스타그램 스토리에 "너는 내가 죽인다 XX야"라는 글과 함께 메신저 DM(다이렉트 메시지)을 캡처한 화면을 공개했다.

해당 화면에는 엘제이가 신정환의 계정에 "넌 진짜 인간 XX 아니다. 해보자 이 XX야"라는 욕설을 보낸 화면이 담겼다.

신정환의 답변 여부와 내용은 공개되지 않았다.

엘제이의 돌발 행동은 신정환의 유튜브 채널에 최근 전 아내인 배우 이선정이 출연해 이슈가 된 것 때문으로 보인다.

배우 이선정이 신정환의 유튜브 채널에 출연해 이혼 후 공황장애를 겪었다고 근황을 전했다. /사진=유튜브 영상 캡처

지난 13일 신정환의 유튜브 채널 '닭터신'에는 배우 이선정이 출연해 엘제이와의 결혼 생활을 언급했다.

이선정은 14년 전인 2012년 5월, 다이나믹듀오 매니저 출신인 방송인 엘제이(LJ·본명 이주연)와 교제한 지 불과 45일 만인 6월 양가 부모와 가족에게 알리지 않고 혼인신고를 했다고 밝힌 바 있다. 그러나 두 사람은 혼인신고를 마친 지 두 달 반 만에 성격 차이를 이유로 이혼을 공식 발표해 화제가 됐다.

이를 두고 신정환이 "2012년은 이선정에게 지울 수 없는 해"라고 말하자 이선정은 "살다 보면 안 맞아서 이혼하는 거다. 마음도 안 맞고 몸도 안 맞았다"고 답했다.

영상에서 이선정은 "헤어지고 너무 스트레스를 많이 받아서 운동하고 술 마시고만 했다. 그렇게 6개월이 지나니까 공황장애가 오더라. 5년 정도까지 후회를 많이 했다. '왜 결혼해서 내가 이 꼴이 됐나' 했는데 결국 나만 손해더라. 지금도 이겨내고 있는 중"이라고 근황을 전하기도 했다.