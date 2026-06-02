신현송 "韓경제 강력, 통화정책 장애물 적다"

신현송 한국은행 총재가 한국 경제의 강한 성장세를 근거로 "인플레이션과 관련해 통화정책을 조정하는 데 있어 장애물이 적다고 볼 수 있다"고 밝혔다. 지난달 열린 금융통화위원회 직후 금리인상 가능성을 시사한 데 이어 다시 한번 긴축기조를 강조한 것으로 풀이된다.

신 총재는 1일 열린 '2026 BOK 국제컨퍼런스' 정책대담에서 이자벨 슈나벨 유럽중앙은행(ECB) 집행이사와 대담하며 "한국의 성장은 굉장히 강력하다"며 이같이 밝혔다. 그는 한국과 유로지역 모두 에너지 수입의존도가 높고 가격충격에 민감하다는 공통점이 있지만 성장여건은 크게 다르다고 진단했다.

신 총재는 "보통 유가가 상승하면 교역조건이 불리해 GDI(국내총소득) 성장세가 GDP(국내총생산)보다 둔화한다"며 "하지만 이번에는 반도체분야가 에너지 가격상승분을 초과보상해줬고 아주 강력한 수출을 달성했다"고 설명했다. 한국의 올해 1분기 실질GDP는 전년 동기 대비 3.6%, 실질GDI는 12.3% 증가했다.

신현송 한국은행 총재가 1일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 '2026 BOK 국제컨퍼런스'에서 개회사를 하고 있다. /사진=뉴시스

경기전망에 대해서도 낙관적 시각을 내놨다. 그는 "한국 경제는 강하고 산출 갭이 플러스(+)가 될 것으로 보인다"며 "경제가 강력할 때는 고려해야 할 딜레마가 적어진다"고 말했다. 이어 "주택가격, 가계부채, 환율 등 모든 지표가 같은 방향을 가리킨다"며 "따라서 우리는 훨씬 많은 운신의 폭을 갖고 통화정책을 운용할 수 있다. 효과적으로 인플레이션을 다룰 수 있을 것"이라고 강조했다.

높은 성장세가 금융안정에도 긍정적으로 작용할 것이라고 내다봤다. 신 총재는 "아주 강력한 반도체 수치가 나올 것"이라며 "이는 명목GDP 성장률로 나타날 것"이라고 말했다. 이어 "명목GDP 성장률이 아주 높을 것으로 보이고 이렇게 되면 GDP 대비 가계부채 비율이나 공공부채 비율에도 상당히 유익한 효과가 있을 것"이라고 덧붙였다.

신 총재는 국내 물가상황에 대한 경계감도 드러냈다. 그는 "생활물가지표를 보고 있다"며 "4월에도 2.9%로 가파르게 올랐다"고 말했다. 이어 "5월 수치도 다시 한번 시선을 끌 것으로 예상한다"고 했다.

이는 지난달 28일에 열린 금융통화위원회 이후 내놓은 발언과도 맥을 같이한다. 당시 신 총재는 "물가를 보나, 성장을 보나, 환율을 보나, 부동산을 보나 갈 길이 비교적 명확하다"고 말했다.

금통위원들의 금리전망을 나타내는 점도표에서도 총 21개 점 가운데 기준금리 3.00%를 제시한 점이 10개로 가장 많았다. 2.75%가 7개, 3.25%와 현행 기준금리인 2.50%는 각각 2개였다.