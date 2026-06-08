머니투데이 오프라인 헤드라인-8일

[종합]

AX 시대, 차기 총리 한성숙

국가경제 살릴 시간…'구조개혁'에 초집중

똑똑한 규제·생산적 금융 대전환…국가 '체질개선' 완수해야

깜빡이 켠 세재개편, 보유·거래·금투세 교통정리 속도내야

기업인 출신 통합형 인사…李 핵심철학 '모두의 성장' 방점

흔들리는 '단골코스'…목적지가 사라져, 재탐색합니다

"많은 훌륭한 파트너 있어서 왔다" 전방위 K파트너십 기대감

[오피니언]

공공 AX는 산업육성 전략이다

[국제]

미 정부 AI기업 지분투자로 "국민에 혜택"

[머투초대석]

"누구나 쓰기 쉽게…원석 공공데이터, AI보석으로 가공"

[산업]

"더 많은 HBM" 외친 젠슨 황 '메모리 몸값' 앞으로 더 뛴다

꾸안꾸 패션으로 인생네컷…'韓며드는' 재미에 푹~

[금융]

덜 오른 변동형 주담대, 예금금리 따라 뛴다

[바이오]

AI신약 시대, 대학·병원이 K바이오 승부처

[유니콘 팩토리]

LED등에 붙이면 끝…전력 최대 50% 아끼는 'AI절전기'

[ICT·과학]

차세대 AI기지 짓는 LGU+ "2030년까지 5조 수주"

[건설 부동산]

새만금 '수소 허브' 육성, 中서 해법 찾는다

[산업전환 돌파구, 독일에서 찾다]

'쿠카 쇼크' 이후 9년…정부 주도 '디리스킹' 전략 안착

[사회]

'불공정' 뿔난 2030…"재선거" 밤새 목청

[정책사회·문화]

'세계관 부족' K테마파크, 20위권 굴욕

[증권]

인도 최대 여행플랫폼 'AI 쇼크' 현지화로 '톱픽株' 이름 찾는다

삼전닉스 숨 고르기 속 '유통·보험株' 강세