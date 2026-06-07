"커피차 안 왔던데, 선결제 아직?"…잠실 개표소 시위대, 아이유·박보영 호출

"커피차 아직 안 왔던데…혹시 아직 선결제 안 된 걸까요?"

6·3 지방선거에서 투표용지 부족 사태로 잠실과 광화문 도심 등에서 시위가 이어지는 가운데 일부 누리꾼들이 아이유 비롯해 과거 탄핵을 찬성했던 연예인들에게 커피차를 보내거나 정치적 입장을 표명해달라고 압박해 눈살을 찌푸리게 한다.

한 누리꾼은 아이유의 인스타그램에 "투표지가 부족해서 잠실에 24시간이 넘도록 아직 투표를 못한 국민이 있습니다. 커피차 아직 안 왔던데 혹시 아직 선결제 안 된 걸까요?"라고 글을 올렸다.

그러면서 "지난번에는 탄핵찬성집회에 통 크게 쏘셨던데… 이번엔 안 되나요?"라며 아이유가 아이유가 지난 2024년 12월 당시 윤 전 대통령 탄핵 촉구 집회 당시 빵, 음료, 국밥 등을 각 100개씩 선결제해 참가자들을 후원했던 행보를 상기했다.

다른 누리꾼은 사전 투표를 독려한 아이유를 향해 "투표권이 침해당한 일에는 입을 닫고 있다"며 '좌이유'(좌파+아이유)라고 몰아세우기까지 했다.

아이유뿐 아니라 조인성, 박보영 등 과거 탄핵을 지지했던 다른 연예인들의 SNS에도 잠실 개표소 봉쇄 시위대를 향한 커피차 선결제 요구 댓글이 잇따르고 있다.

조인성의 SNS에는 "비상계엄 때 환율 가지고 난리더니 지금 가만히 있는 것 봐라", 박보영의 SNS에는 "잠실 올림픽공원 근처로 선결제 부탁드린다" 등의 댓글이 달렸다.

또 탄핵 시위 때 격려의 메시지를 남겼던 배우 이동욱 SNS에도 "투표권이 제한되고 박탈되었는데 왜 목소리를 안 내시는 거죠?" 등의 댓글이, 당시 선결제를 통해 응원의 메시지를 전했던 소녀시대 유리 SNS에는 "왜 지금 잠실 투표 사태를 보고만 있나요?" 등의 댓글이 달렸다.

앞서 지난 3일 제9회 전국동시지방선거 본 투표일에 서울 강남구·광진구·송파구 등 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 대기하는 상황이 벌어졌다. 이후 송파구 잠실7동 제2투표소에서는 개표 중단과 재선거를 요구하는 시위대가 출입구를 봉쇄하면서 투표 마감 35시간 만에 투표함 2개가 반출됐고, 잠실 지역 개표소인 올림픽공원 핸드볼경기장에는 사흘째 시민들이 모여 시위를 이어갔다.