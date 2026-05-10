'모자무싸' 구교환, 고윤정 "도와줘" 한마디에 폭설 뚫고 질주…역대급 구원 엔딩 [종합]

JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 7회에서는 황동만과 변은아가 서로의 상처를 공유하며 관계가 깊어졌다. 변은아의 간절한 부름에 황동만은 폭설을 뚫고 질주하며 구원 엔딩을 장식했다. 이들의 구원 서사는 시청자들의 기대감을 높였다.

'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 방송화면 / 사진=JTBC

'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 구교환이 고윤정의 간절한 부름에 응답하며 짙은 여운을 남기는 '구원 엔딩'을 장식했다.

지난 9일 방송한 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸') 7회에서는 황동만(구교환)과 변은아(고윤정)가 서로의 상처를 공유하며 한층 깊어지는 관계가 그려졌다.

변은아는 과거 어머니에게 처음으로 외면받으며 생겼던 버림받는 것에 대한 공포를 덤덤히 고백했다. 이에 황동만은 은아가 불안해하지 않도록 언제든 부르면 달려가는 평생 대기조가 되겠다고 다짐했다. 변은아 역시 잔뜩 위축돼 있던 황동만의 시나리오 수정고를 읽고 눈물을 흘렸다는 최고의 찬사를 보내며 그의 창작 열정에 다시 불을 지폈다.

'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 방송화면 / 사진=JTBC

이날 극의 몰입도를 높인 것은 아지트에서 밤바다로 이어진 이들의 일탈이었다. 앙숙이었던 박경세(오정세)에게 기대 평온을 찾은 황동만, 그리고 변은아를 통해 마음의 안정을 얻은 장미란(한선화)까지 네 사람은 밤바다에서 춤을 추며 해방감을 만끽했다.

하지만 평화로움도 잠시, 벼랑 끝 대환장 고백이 이어지며 극은 반전을 맞았다. 장미란이 황동만에게 기습 고백을 하자, 당황한 황동만은 변은아를 좋아한다고 털어놓으며 얽히고설킨 감정선을 드러냈다. 이 과정에서 차가 벼랑으로 미끄러지는 아찔한 사고가 발생했고, 죽음의 문턱에서 "늙어 죽는 게 소원"이라고 부르짖는 황동만의 외침은 팍팍한 현실을 살아가는 시청자들에게 역설적인 위로를 전했다.

'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 방송화면 / 사진=JTBC

변은아는 피하고 싶었던 친모 오정희(배종옥)와 대면하며 또 다른 갈등을 마주했다. 오정희는 딸에 대한 미안함 없이 자신의 체면을 지키기 위해 오피스텔과 신용카드를 내밀었고, 황동만을 무능한 남자라며 깎아내렸다. 이에 변은아는 어머니를 "경멸 덩어리"라고 비판하며 제안을 모두 거절하고 차갑게 돌아섰다.

당당하게 맞섰지만 결국 홀로 남아 코피를 쏟으며 무너져 내린 변은아는 황동만에게 "도와줘요"라는 짧은 문자를 남겼다. 산속에서 아르바이트 중이던 황동만은 문자를 확인하자마자 망설임 없이 트럭을 몰고 거센 눈보라 속으로 돌진했다. 폭설을 뚫고 질주하는 그의 모습이 7회의 마지막을 장식하며 본격적인 2막에 접어든 두 사람의 구원 서사에 대한 시청자들의 기대감을 끌어올렸다.