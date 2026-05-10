아이오아이, 감동의 단체샷…시간 지나도 빛나는 비주얼

걸그룹 아이오아이 / 사진=스윙엔터테인먼트

걸그룹 아이오아이(I.O.I)가 역대급 시너지를 장착하고 돌아온다.

10일 자정 아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미) 공식 SNS 채널에는 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP'(아이오아이 : 루프)의 A버전 단체 콘셉트 포토가 공개됐다.

공개된 사진 속 아이오아이는 이국적인 무드를 배경으로 자유롭고 힙한 에너지를 뿜어내고 있다. 9인 9색의 다채로운 스타일링이 한데 모여 완벽한 비주얼 합을 완성한 모습이다. 무엇보다 여유가 뚝뚝 묻어나는 표정과 깊어진 눈빛에서는 어느덧 10년이라는 시간을 함께하며 더욱 단단해진 멤버들의 결속력이 고스란히 느껴진다.

신보 'I.O.I : LOOP'는 다시 뭉친 이들의 눈부신 순간들을 완성도 높게 꽉꽉 채워 넣었다. 특히 눈여겨볼 트랙은 타이틀곡 '갑자기'다. 바쁘게 굴러가는 일상 속에서 불쑥불쑥 찾아오는 그리움을 트렌디한 신스팝 사운드로 풀어낸 곡으로, 멤버 전소미가 직접 작사에 참여했다. 몽환적인 아웃트로와 짙은 감성이 어우러져 한 번 들으면 푹 빠져들 수밖에 없는 몰입감을 선사할 예정이다.

뿐만 아니라 다수의 수록곡에도 멤버들이 적극적으로 손을 보태며 한층 성숙해진 아이오아이만의 음악적 색깔을 제대로 보여줄 계획이다.

물오른 비주얼과 깊어진 음악성으로 컴백 예열을 마친 아이오아이는 오는 19일 오후 6시 'I.O.I : LOOP'를 정식 발매한다.