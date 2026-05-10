'부산 북구' 찾은 장동혁 "박민식, 국민의힘 굳건히 지켜온 사람"

(부산=뉴스1) 신웅수 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 10일 부산 북구에서 열린 박민식 부산 북갑 국회의원 후보 선거사무소 개소식에서 박 후보, 박형준 부산시장 후보와 손을 맞잡고 있다. 2026.5.10/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 신웅수 기자

장동혁 국민의힘 대표가 '부산 북구갑' 보궐선거에 출마한 박민식 후보를 응원하며 "박 후보처럼 굳건하게 보수를 지켜온 사람이 보수 정당을 새롭게 만들어야 한다"고 밝혔다.

장 대표는 10일 부산 북구 박 후보 선거사무소 개소식에 참석해 "국민의힘이란 정당을 이용하려고 하는 사람이 아니라 국민의힘을 진정 사랑할 수 있는 박민식이 필요하다"며 이같이 밝혔다.

당에서 제명당한 뒤 북구갑 보궐선거에 무소속으로 출마한 한동훈 후보를 겨냥한 발언으로 해석된다. 북구갑 선거는 박 후보, 한 후보, 민주당 소속 하정우 후보의 3파전으로 흐르고 있다.

장 대표는 "여러분이 그동안 국민의힘에 대해서 실망한 것도 잘 알고 있다"며 "그것은 우리끼리 갈등하고 우리끼리 분열했기 때문이다"라고 말했다. 또 "이제 국민의힘을 새롭게 고쳐야 하지 않겠나"라며 박 후보에 대한 지지를 호소했다.

이어 "박 후보가 잠시 북구를 떠났지만 그사이에 국가보훈부 장관으로서 또 여러 차례 어려움을 겪으면서 더 깊고 더 큰 일꾼으로 북구에 다시 돌아왔다"며 "박 후보에게 서운함이 있겠지만 지금 이 민주당의 오만함을 심판하기 위해 그 서운함은 잠시 내려두셨으면 좋겠다"고 말했다.

장 대표는 하 후보에 대해서는 "정치도 모르고 할 줄도 모르는 정치를 해서는 안 될 사람"이라며 "대한민국을 통째로 망가뜨리고 있는 이재명 대통령과 같이 일하다가 이 대통령이 찍어서 내려보낸 그런 후보"라고 평가했다.

(부산=뉴스1) 신웅수 기자 = 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박민식 후보가 10일 부산 북구 박 후보 선거사무소에서 열린 선거사무소 개소식에서 연호에 답하고 있다. 2026.5.10/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 신웅수 기자

국민의힘 부산시당위원장인 정동만 의원은 "북구 여기 계신 분들 한분 한분이 도와주셔야 한다"며 "저 정치 미숙련자들에게 회초리를 들어달라"고 했다.

나경원 의원은 "이재명, 말도 안 되는 공소취소 하려 했다는 거 확 끊어내야 한다"며 "대한민국에 상식이 좀 통해야 한다. 이번 선거는 두말할 것 없이 심판 선거"라고 했다.

나 의원은 "북구는 북구에 의한, 북구를 위한, 북구의 선거가 돼야 하는 것 아닌가"라며 "구포시장 갔더니 온통 외지인들이 와서 왔다 갔다 하더라. 북구를 이용하는 사람이 당선되는 결과가 나오면 북구가 발전되겠나"라고 했다.

개소식에는 장 대표와 송언석 원내대표, 김민수 최고위원과 김재원 최고위원, 박형준 당 부산시장 후보, 정희용 사무총장, 권영세·김기현·나경원·조배숙·안철수·정동만·박수영·곽규택·조승환·박성훈·주진우·서지영·박충권·김민전·김장겸·이헌승·박준태 의원, 원희룡 전 국토교통부 장관 등이 참석했다.