'무염 육아→어린이집 저격' 아야네..."1살 딸에 짬뽕" 과거 영상 재조명

가수 겸 뮤지컬 배우 이지훈의 아내 미우라 아야네가 '무염 논란' 발언으로 논란에 휩싸인 가운데 그가 과거 딸에게 매운 짬뽕을 맛보게 하는 영상이 재조명됐다. /사진=유튜브 영상 갈무리

가수 겸 뮤지컬 배우 이지훈의 아내 미우라 아야네가 '무염 논란' 발언으로 논란에 휩싸인 가운데 그가 과거 딸에게 매운 짬뽕을 맛보게 하는 영상이 재조명됐다.

지난 2월 아야네 이지훈 부부는 유튜브 채널에 '1살 루희의 맵짱 도전기'라는 제목의 영상을 게재했다.

해당 영상에서 이지훈 아야네 부부는 볶음 짬뽕 밀키트를 조리해 먹던 중 딸 루희양이 관심을 보이자 맵다는 사실을 알리며 주의를 줬다.

그러나 딸이 계속해서 관심을 보이자 아야네는 자신의 젓가락에 묻은 양념과 면을 맛보게 했다. 루희양이 계속해서 짬뽕을 먹으려고 하자 "얘는 용감하다" "매운 걸 좀 잘 먹는 거 같다"라고 반응했다.

아야네는 최근 무염 식단 육아를 강조한 바 있다. 자신의 말과는 다소 다른 행동에 일부 누리꾼들은 해당 영상 댓글 창에 "선택적 무염" "WHO에서 짬뽕은 권장하냐" "어린이집 선생님들이 고생이 많다" 등 댓글을 남기며 비판했다.

가수 겸 뮤지컬 배우 이지훈의 아내 미우라 아야네가 '무염 논란' 발언으로 논란에 휩싸인 가운데 그가 과거 딸에게 매운 짬뽕을 맛보게 하는 영상이 재조명됐다. /사진=유튜브 영상 갈무리

최근 아야네는 자신의 인스타그램 스토리에 루희양의 어린이집 가방에서 사탕 껍질을 발견했다며 "아직 무염 하는 아기라서 조금 충격이었다"는 글을 올렸다.

이를 본 누리꾼들은 아야네가 어린이집과 선생님을 저격했다며 비판의 목소리를 냈다. 다수의 아이가 공동생활을 하는 어린이집 특성상 각 집마다의 육아 원칙을 모두 지키기 어렵다는 설명도 이어졌다.

아야네는 일부 누리꾼들의 댓글에 대댓글을 달며 설전을 벌이기도 했다.

아야네가 올린 인스타그램 스토리와 댓글 /사진=아야네 인스타그램 갈무리

논란이 확산하자 아야네는 "모든 아이가 무염을 해야 한다고 생각하지 않는다"고 해명한 데 이어 "어린이집 측과 이야기를 나눴다. 오해의 소지가 있는 내용이 확산되면서 선생님들께 상처가 됐다면 너무 죄송하다"고 재차 사과했다.

아야네는 "인스타그램 스토리에 올리지 말았어야 했다. 자세한 설명 없이 그 순간 놀랐던 감정을 올렸기에 더 오해의 소지가 많아졌던 것 같다"며 "일본에서 20년을 살며 아이 간식 문화에 익숙해져 있었는데 한국 어린이집 문화를 경험하며 차이를 느끼게 됐다"고 해명했다.

이어 "단순히 '충격'이라는 표현만 사용하다 보니 오해가 커졌던 것 같다. 한국 어린이집이 잘못했다는 뜻은 절대 아니다"고 강조하며 재차 잘못했다고 사과했다.

아야네는 "'충격'이라는 표현은 일본에서 비교적 가볍고 일상적으로 사용하는 경우가 많다"고 부연하며 "사탕 하나 먹은 것으로 아이에게 큰 문제가 생긴다고 생각하거나 심각한 의미를 담아 표현하고자 했던 것은 아니다"고 덧붙였다.

이지훈과 아야네는 2021년 결혼해 2024년 시험관 시술을 통해 첫 딸 루희 양을 얻었다. 현재 아야네는 둘째를 임신 중이다.