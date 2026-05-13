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[단독] 윤산하 'IDK ME', 타이틀곡인데... KBS 가요심의 부적격

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[단독] 윤산하 'IDK ME', 타이틀곡인데... KBS 가요심의 부적격

이경호 ize 기자
2026.05.13 09:25

윤산하의 미니 3집 앨범 'NO REASON'의 타이틀 곡 'IDK ME'·수록곡 'NO REASON', KBS 가요심의서 부적격 판정

윤산하의 미니 3집 앨범 'NO REASON'의 타이틀곡 'IDK ME'와 수록곡 'NO REASON'이 KBS 가요심의에서 부적격 판정을 받았다. 'IDK ME'는 특정 상품 브랜드 언급으로, 'NO REASON'은 욕설 및 비속어 사용으로 부적격 사유가 됐다. KBS 가요심의에서 부적격 판정을 받은 곡은 수정 후 재심의를 통해 방송될 수 있다.
윤산하./사진=판타지오
윤산하./사진=판타지오

솔로 가수로 컴백하는 아스트로 멤버 윤산하의 새 앨범 타이틀 곡이 KBS 가요심의에서 부적격 판정을 받았다.

13일 오전 아이즈 확인 결과, 이날 발표된 KBS 가요심의 결과에서 윤산하의 세 번째 솔로 미니 앨범 'NO REASON'(노 리즌)의 타이틀 곡 'IDK ME'와 수록곡 'NO REASON'이 부적격 판정을 받았다.

윤산하의 미니 3집 앨범 'NO REASON'./사진제공=판타지오
윤산하의 미니 3집 앨범 'NO REASON'./사진제공=판타지오

윤산하의 미니 3집 앨범 'NO REASON'은 오는 20일 발매를 앞두고 있다. 타이틀 곡 'IDK ME'를 비롯해 'NO REASON' 'If We'(이프 위) ' 1' 'demo'(데모) 등 총 5곡이 수록됐다.

이번 KBS 가요심의에서 부적격 판정을 받은 'IDK ME'의 부적격 사유는 '특정상품의 브랜드를 언급하는 등 방송심의규정 46조(광고효과의 제한)에 위배되는 가사', 'NO REASON'의 부적격 사유는 '욕설, 비속어, 저속한 표현이 사용된 가사' 때문이다.

KBS 가요심의에서 부적격 판정을 받은 곡은 향후 부적격 사유가 된 부분을 수정, 삭제 등의 조치 후 재심의를 받을 수 있다. 심의에서 적격 판정을 받아야 KBS 프로그램(TV, 라디오 등)에서 방송될 수 있다.

한편, 이번 KBS 가요심의 결과에서 르세라핌의 정규 2집 앨범 ''PUREFLOW' pt.1'의 수록곡 11곡 중 'Saki'가 부적격 판정을 받았다. 이 곡의 부적격 사유는 '욕설, 비속어, 저속한 표현이 사용된 가사'다.

이밖에 올티(Olltii)의 '?B.G.M' '?Psst!' '?2D Friend' '?Holy Night 2 Hell`s Morning' '?Meant' '?Pool Villa' '?악어떼(Lacoste)' '?Cockids Never Die' '그럼, 카페에서 뵐게요' '?악어떼소동' 'VOLKA Remix' '?BAYBRICK FREESTYLE' '?이리듐' 'introDEUCE' 등이 부적격 판정을 받았다.

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