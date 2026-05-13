'하반신 마비' 박위, 송지은이 무료 간병인? "배변 도움 안 받아"

그룹 시크릿 출신 송지은이 하반신 마비인 남편 박위와의 결혼식 영상 악플에 눈물을 보였다. /사진=SBS '동상이몽2-너는 내 운명' 예고편 영상 캡처

그룹 시크릿 출신 송지은이 하반신 마비인 남편 박위와의 결혼 영상 악플에 눈물을 보였다.

13일 SBS 예능프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명' 측은 '송지은♥박위, 사랑 가득 담긴 신혼 생활과 부부의 진짜 속마음'이라는 제목의 다음 주 예고편을 공개했다.

예고편에는 결혼 18개월 차에 접어든 두 사람의 신혼생활 모습이 담겼다. 두 사람은 침대에 꼭 붙어 자고 소파에서도 서로를 안고 있는 등 달달한 모습을 보였다.

박위는 송지은을 향해 "천사가 봄날의 햇살 같은 모습을 한 느낌"이라고 표현하며 팔불출 남편 면모를 보였다.

두 사람은 재활용 쓰레기를 누가 버리러 갈지를 두고 소소한 갈등을 빚기도 했다. 박위는 "집안일은 나의 기쁨"이라며 직접 휠체어를 타고 재활용을 버리러 나섰고 능숙하게 이동하며 일상을 소화하는 모습으로 눈길을 끌었다.

그룹 시크릿 출신 송지은이 하반신 마비인 남편 박위와의 결혼식 영상 악플에 눈물을 보였다. /사진=SBS '동상이몽2-너는 내 운명' 예고편 영상 캡처

특히 이번 영상에서 송지은 박위 부부는 자신들을 둘러싼 루머와 악성 댓글에 대해 이야기했다.

박위는 "최초 공개하겠다. 저 박위는 배변을 도움받지 않는다"고 직접 밝혔다,

송지은은 "저희의 결혼 소식을 전한 영상 아래에 누군가 '무료 간병인 고용'이라고 댓글을 남겼더라. 저를 그렇게 칭한 거다"며 눈물을 보여 안타까움을 자아냈다.

이후 두 사람은 해당 상황과 관련해 "한 번쯤은 해명을 해야 할 것 같았다"고 솔직한 심정을 전했다.

송지은 박위는 2024년 결혼했다. 박위는 과거 낙상사고로 전신마비 진단을 받았지만 꾸준한 재활을 통해 현재 상체를 움직일 수 있을 정도로 회복했다.

두 사람은 결혼식 당시 박위 친동생의 축사 내용이 온라인 커뮤니티 등으로 퍼지며 논란이 일었다.

송지은·박위 부부 /사진=뉴스1

당시 박위 동생은 "얼마 전 저희 형이랑 형수님이랑 헬스장에서 운동하다가 힘을 너무 주는 바람에 냄새나는 뭔가가 배출되는 사건이 있었다고 합니다. 형이 '지은아. 냄새 좀 나지 않아?' 그러니까 형수님이 '한 번 정도 난다' 이러면서 '오빠 걱정하지 마. 일단 휠체어에서 옮겨 앉고 문제가 생겼으면 내가 처리할게'"라고 박위와 송지은의 에피소드를 전했다.

이어 "이제 우리 믿음직한 형수님께 형을 보내줄게. 잘 가"라며 "'너한테 장애란 뭐야?' 저는 대답했습니다. 우리 가족을 묶어준 단단한 하나의 끈이다. 저희 형은 그 단단한 끈으로 우리 형수님까지 꽉 묶어버렸습니다. 형수님! 제 가족이 되어주셔서 정말 감사합니다. 그리고 형! 진심으로 결혼 축하하고 고마워. 그리고 사랑해"라고 말했다.

일부 누리꾼들은 굳이 결혼식 축사 자리에서 신부에게 짐을 지우는듯한 이야기를 하는 것은 적절치 못하다는 반응을 보였다. 해당 장면에서 송지은의 부모님은 눈물 흘리는 모습이 담긴 것을 두고 더 비난이 일기도 했다.

이후 송지은 박위는 유튜브 채널 위라클을 통해 "단순한 방귀 사건이었다"고 해명했다.