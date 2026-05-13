정영주, ADHD 아들에 셰퍼드용 하네스 채워…"맘 아플 틈 없어"

배우 정영주가 ADHD(주의력 결핍 과다행동장애) 진단을 받은 아들을 키우며 셰퍼드용 하네스를 채운 적이 있다고 말했다. /사진=유튜브 영상 캡처

배우 정영주가 ADHD(주의력 결핍 과다행동장애) 진단을 받은 아들을 키우며 셰퍼드용 하네스를 채운 적이 있다고 말했다.

지난 7일 유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은에는 '(충격 주의) 센 언니 정영주도 두 손 두 발 다 들었다! 역대급 말썽쟁이 아들 썰'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 정영주는 "일당백 하는 아들을 키웠다. 이제는 성인이 됐지만 어렸을 때는 본인도 다치고 상대방도 다치는 상황이 생기니까 그걸 케어하느라 하네스(몸이나 물체를 고정하고 연결하기 위해 입는 형태의 안전끈)를 산 적이 있다"고 고백했다.

이어 "그냥 아이용 하네스는 안된다. 아이용은 부드러워서 움직이면 몸이 빠져나온다. 정말 미안하지만 강아지용으로 샀다. 거리가 있을 때 딱 누르면 멈추는 거다. 몸이 나가다 멈춘다"고 설명해 웃음을 자아냈다.

정영주는 "아들은 돌진형이다. 횡단보도 같은 데서 신호가 안 바뀌었는데 자기가 놀던 거 놓치거나 그러면 아들은 바로 돌진했다. 그래서 딱 잡으면 멈추는 거로 샀다. 셰퍼드용으로 샀다"고 털어놨다.

배우 정영주가 ADHD(주의력 결핍 과다행동장애) 진단을 받은 아들을 키우며 셰퍼드용 하네스를 채운 적이 있다고 말했다. /사진=유튜브 영상 캡처

그러면서 정영주는 "처음에는 내가 줄 잡고 있으면 (사람들이) 나랑만 인사하면 산책 나온 줄 알다가 줄 따라가다 사람인 거 보고 깜짝 놀란다"며 웃어 보였다.

정영주는 "성격상 그런 거로 상처받고 마음 아프고 이럴 틈이 없었다. 일단 아이를 케어해야 하고 아이로 인해서 다른 사람한테 안전사고가 일어나지 않게 하는 게 먼저였다"며 "창피한 거 모르고 '강아지 아니고 사람이에요'라고 하고 다녔다"고 담담하게 말했다.

또 "키즈카페는 갈 수 없었다. 풀어놔야 하는 상황도 있어서 우리는 들로, 산으로 많이 다녔다. 어쩔 수 없이 규칙을 지켜야 하는 부분에서는 힘이 세니까 뒷덜미 잡고 갈 수가 없다"며 "어쩔 수 없이 진짜 궁여지책으로 쓴 건데 물론 길게는 안 썼다. 속상하기는 했다"고 털어놨다.

앞서 정영주는 여러 방송에서 "아들이 어렸을 때 ADHD 진단을 받고 약을 긴 시간 먹었다. 감정 조절이 약하다"고 밝힌 바 있다.

그는 아들이 과거 문제아로 낙인찍혔던 일을 떠올리며 "초등학교 1학년 때 학부모 참관수업을 갔는데 아들 자리가 없더라. 앉아 있질 않고 복도를 누비고 다녔다. 학부모들이 저를 부르더니 전학을 권유했다. '아들이 정상이 아니라면서요', '그런 아이들이 다니는 학교 알아봐요'라면서. 난 전학 보내지 못한다고 무릎 꿇고 버텼다. 무릎 꿇는 건 어렵지 않더라"고 말해 안타까움을 자아냈다.