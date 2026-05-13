'허수아비' 이석형, 곽선영과 찰떡 호흡 '존재감 만발'

배우 이석형이 ENA 월화드라마 '허수아비'에서 사건의 진실을 좇는 기자를 현실감 있게 그려내며 극의 긴장감을 더했다. 이석형은 곽선영의 추리를 돕기 위해 직접 상황 재현에 나서고, 박해수가 가해자로 몰리자 그를 돕기 위해 발 빠르게 움직였다. 또한 의문의 차량이 곽선영을 향해 돌진했을 때 몸을 던져 그를 구하며 따뜻한 의리를 보여주었다.

'허수아비' 이석형 / 사진=ENA '허수아비' 방송화면

배우 이석형이 '허수아비'에서 사건의 진실을 좇는 기자를 현실감 있게 그려내며 극의 긴장감을 더하고 있다.

이번 주 방송한 ENA 월화드라마 '허수아비' 7, 8회에서는 지원(곽선영)이 지난 함정수사 과정에서 진범이 자신에게 멀리서 돌을 던졌을 가능성을 추적하는 모습이 그려졌다. 이 과정에서 운희(이석형)는 지원의 추리를 돕기 위해 직접 상황 재현에 나섰다. 운희의 적극적인 도움 덕분에 지원은 진범이 다리를 저는 인물일 가능성을 짐작하게 됐고, 사건은 또 한 번 새로운 국면을 맞았다.

운희의 활약은 여기서 그치지 않았다. 기범(송건희)의 억울한 죽음을 파헤치려던 태주(박해수)가 오히려 가해자로 몰리자, 운희는 그를 돕기 위해 발 빠르게 움직였다. 강성일보에서 해당 사안을 기사화하기 어려워진 상황 속에서 그는 지원과 함께 서울 신문사 선배를 찾아가 도움을 요청하려 했다. 그러나 그 과정에서 의문의 차량이 지원을 향해 돌진했고, 운희는 망설임 없이 몸을 던져 지원을 구했다.

이석형은 이러한 캐릭터의 결을 안정적인 연기로 설득해냈다. 날카롭게 상황을 살피는 순간에는 기자다운 집중력을, 위험 앞에서 몸을 던지는 장면에서는 인물의 따뜻한 의리를 자연스럽게 드러냈다. 특히 지원 역의 곽선영과 안정적인 호흡을 이루며 극의 몰입도를 높였다.

후반부로 들어선 '허수아비'의 남은 이야기에서 이석형이 앞으로 어떤 활약을 보여줄지 주목된다.