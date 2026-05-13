'은밀한 감사' 신혜선X공명, 은밀&짜릿 관계 역전 빌드업 엔딩

tvN 토일드라마 '은밀한 감사'./사진=tvN 토일드라마 '은밀한 감사' 영상 캡처

신혜선, 공명의 은밀하고 짜릿한 관계 역전이 펼쳐진 '은밀한 감사'가 안방극장 시청자들을 사로잡고 있다.

tvN 토일드라마 '은밀한 감사'가 주인아(신혜선 분) 타도를 외치다 제대로 감겨버린 노기준(공명 분)의 예측불가한 직진이 설렘 지수를 높이고 있다. 여기에 조금은 하찮고 때로는 웃프기까지 한 감사 3팀의 고군분투는 소문 무성한 핫한 오피스 스캔들 이면의 헛헛하고 짠내 나는 인간관계를 다채롭게 보여주며 공감대를 끌어올리고 있다.

'은밀한 감사'는 주인아와 노기준의 변화무쌍한 관계는 매회 시청자들을 설레게 한 포인트다. 이에 '은밀한 감사'는 1회 4.4%의 시청률(닐슨코리아 유료플랫폼 전국 기준)을 기록한 후, 매주 시청률을 끌어올렸다. 4회 7.9%, 6회 9.4%의 시청률을 기록하며 전작 하정우 주연의 '대한민국에서 건물주 되는 법'의 시청률 부진 아픔 상처를 지웠다.

화실 키스 이후 마음을 각성한 노기준이 거침없는 직진으로 주인아를 흔들기 시작한 가운데, 관계 역전 로맨스의 결정적 터닝포인트가 된 '심쿵 엔딩'을 살펴봤다.

◆ 1회, 신혜선 '픽'으로 좌천된 에이스 공명 기절 엔딩

감사 1팀의 에이스 노기준. 특진을 눈앞에 두고 탄탄대로를 달리던 그는 사내 기피 대상 1호 주인아가 감사실장으로 부임하면서 급제동이 걸렸다.

부임 첫날부터 노기준을 감사실의 서열 최하위 감사 3팀, 그것도 '풍기문란' 전담으로 포지션을 조정해버린 것. 주인아에게 찍히면 회사 생활이 순탄치 않다는 소문처럼, 주인아는 노기준이 상대하기란 만만치 않았다. 현실을 부정할 틈도 없이 노기준에게 첫 제보가 날아들었다. 남편의 외도를 의심하는 제보자가 사내 직원 간 부적절한 관계를 신고한 것. 노기준은 예민한 제보자의 '의부증'에서 비롯된 해프닝 정도로 여겼지만, 주인아는 보고서의 허점을 단번에 짚어냈다. 그리고 곧 충격적인 진실이 드러났다. 제보자의 주장이 모두 사실이었던 것. 분노한 제보자가 노기준을 향해 돌진했고, 가까스로 몸을 피하던 그가 주인아의 품 안으로 쓰려져 그대로 기절해버렸다.

좌천도 모자라 '기절남' 흑역사까지 생성한 노기준, 그런 그를 태연하게 받아낸 주인아의 엔딩은 관계 변화의 시작을 알린 엔딩이었다.

◆3회, 공명의 동공지진 엔딩...신혜선의 은밀한 이중생활 봤다!

감사실 탈출을 꿈꾸며 '주인아 타도'를 외치던 노기준에게 절호의 기회가 찾아왔다. 감사실장 주인아를 저격하는 익명의 투고가 도착한 것.

노기준은 감사실 탈출의 마지막 동아줄이 될 주인아의 약점을 잡기 위해 밀착감사를 시작했다. 하지만 예상은 보기 좋게 빗나갔다. 주인아의 일상은 안타까울 만큼 무미건조했다.

그런 가운데 뜻밖의 사건은 주인아와 노기준의 거리를 좁혔다. 원칙주의에 냉정하기 그지없던 주인아가 소문에 휘말린 무광일(오대환 분) 팀장을 위해 난투극까지 마다하지 않는 이중 행보로 노기준을 혼란스럽게 한 것. 오해받는 것을 두려워하지 않고 자신이 옳다고 믿는 길을 묵묵히 걷는 주인아가 보이기 시작했다.

투고 역시 사방이 적인 그녀를 향한 모함일 가능성이 크다고 판단한 노기준은 미행을 끝내기로 결심했다. 하지만 노기준은 상상도 못 한 장면과 마주했다. 미술학원 수강생들과 달리 화구통 하나 없이 빈손으로 들어서는 주인아를 포착한 노기준. 강의실 단상 위 크로키 모델로 서 있는 주인아를 본 노기준의 동공지진 엔딩은 관계 터닝포인트를 알렸다.

◆ 4회, 격정적 화실 키스...신혜선X공명 관계 역전 결정적 터닝포인트!

은밀한 비밀을 공유하게 된 주인아와 노기준의 관계는 급변했다. 자신들도 미처 깨닫지 못한 감정에 불씨를 당기는 사건이 발생한 것.

해무그룹 메인 연구소의 타깃 감사 의혹을 조사하기 위해 호텔 잠입에 돌입한 주인아와 노기준. 커플 행세도 모자라 호텔이 준비한 로맨틱한 이벤트 장식 앞에 당황도 잠시 묘한 텐션이 흐르기 시작했다.

장난을 이어가다 침대 위로 함께 쓰러진 두 사람. 서로의 심장 박동이 들릴 듯한 거리에서 마주한 짙은 눈맞춤은 이전과 다른 감정 변화를 예감하게 했다. 결정적인 변화는 노기준에게 먼저 찾아왔다. 주인아를 무너뜨릴 카드를 쥐고도 마냥 기쁘지 않던 자신을 발견하고 흔들리는 마음을 깨달았다. 확신이 필요했던 노기준은 다시 찾은 미술 학원에서 처음으로 어떠한 편견도 미움도 없이 주인아를 바라봤다.

그렇게 완성된 그림을 마주한 노기준의 입에서 흘러나온 "예쁘네"라는 한마디는 분위기를 단숨에 뒤흔들었다. 짙은 눈맞춤에 이어진 주인아와 노기준의 키스 엔딩. 두 사람의 관계에 '로맨스'를 기대케 했다.

◆ 6회, 신혜선 철벽에도 공명의 직진...'곰인형 엔딩'

주인아와 노기준은 키스 이후 달라진 관계를 의식하기 시작했다.

마법에 걸린 듯 이끌린 키스에서 먼저 현실로 돌아온 건 주인아였다. 주인아는 상사로서 해서는 안 되는 행동을 했다며 사과했다. 하지만 노기준은 받아들일 수 없었다. 노기준은 "우리 사이에 뭔가 더 있는 건지 확인해보고 싶다'라고 했지만, 주인아는 선을 그었다.

주인아의 철벽에도 노기준의 직진은 계속됐다. 주인아와의 관계를 확실히 정리하고자 찾아간 곳에서 전성열(강상준 분)과 함께 있는 주인아를 목격한 순간 불안과 질투가 한꺼번에 밀려왔다. 노기준은 "모른 척 그만하죠. 내가 실장님 좋아하는 거, 눈치 다 챘잖아요"라며 감정을 드러냈다.

노기준의 직진 고백에 주인아는 철벽이었다. 주인아의 답은 절대로 뽑히지 않는 인형 뽑기의 인형처럼 이루어질 수 없는 사이라는 것. 또한 주인아는 노기준의 감정이 사랑이 아닌 호기심과 연민일 뿐이라고 했다.

주인아의 거절에도 노기준은 물러서지 않았다. 그리고 그는 끝내 뽑아낸 곰인형을 주인아에게 건네며 "안 되는 거 아니잖아"라면서 주인아와 관계 역전 로맨스를 기대케 했다.

은밀한 감사로 시작해 주인아, 노기준의 은밀하고 짜릿한 관계 역전이 진행되고 있는 '은밀한 감사'. 반환점을 돈 가운데, 후반부에 펼쳐질 설렘의 에피소드에 이목이 쏠린다.