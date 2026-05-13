OTT 넘보는 유튜브의 반격, 빠더너스 문상훈의 ‘입금 바랍니다’

유튜브 빠더너스 채널의 8부작 웹드라마 '입금 바랍니다'는 전직 국정원 요원이 흥신소를 운영하며 돈만 입금되면 뭐든지 해결한다는 황당한 전제 위에서 이야기를 시작했다. 이 드라마는 정성일과 문상훈의 티키타카 케미와 어울리지 않는 것들의 충돌에서 나오는 웃음을 가장 큰 무기로 삼았다. 또한, 웬만한 OTT 드라마와 견줄 만한 영상미와 정제된 사운드, 검증된 배우 정성일을 전면에 내세워 제작 완성도를 높였다.

사진='입금 바랍니다' 방송 영상 캡처

흥신소에 전직 국정원 요원이 있다면 어떤 일이 벌어질까. 그것도 ‘돈만 입금되면 뭐든지 해결한다’는 황당하면서도 현실에 존재할 법한 영업 방침을 내세운 흥신소라면? 유튜브 빠더너스 채널의 8부작 웹드라마 ‘입금 바랍니다’는 바로 이 황당한 전제 위에서 이야기를 시작한다. 허술하지만 기묘하게 설득력 있는 이 세계관에 정극 배우가 등장하니 말 그대로 시너지를 낸다. 첫 화부터 시청자를 단단히 끌어당긴다.

윤지혁(정성일)은 전직 국정원 에이스 출신이라는데, 그의 현재는 허름한 건물에 ‘원 솔루션’이라는 번듯한 이름을 붙여둔 흥신소 사장에 불과하다. 직원이라고는 프로파일러(인지 아닌지 행동만 봐서는 도무지 믿음직스럽지 못한) 문상록(문상훈) 단 한 명. 직원 모집 공고를 내고 면접을 진행하지만, 윤지혁은 면접 중에도 울리는 전화를 거절하지 못한다. ‘돈만 입금되면 뭐든 해결한다’는 경영 방침에 따른 결정이다. 분명 장난 전화였지만, 상대방이 돈을 입금하는 순간 의뢰인이 됐고, 돈을 받은 윤지혁은 의뢰받은 대로 빡빡이 흉내를 내야 했다. 이 모습을 지켜보던 면접 지원자(로이킴)는 그 자리에서 줄행랑을 친다. 이처럼 별 볼 일 없어 보이는 흥신소에 한류 톱스타부터 꿈 많은 고등학생까지 각양각색의 의뢰인이 찾아온다. 매 회 새로운 사건과 게스트가 등장하는 에피소드형 구조는 드라마를 예능처럼 가볍게 즐길 수 있게 하면서도, 회차마다 다음 의뢰인이 누구일지 궁금하게 만드는 흡인력을 동시에 확보한다.

사진='입금 바랍니다' 방송 영상 캡처

이 드라마의 가장 큰 무기는 ‘어울리지 않는 것들의 충돌’에서 나오는 웃음이다. 국정원 에이스라는 엘리트 이력의 흥신소 사장과 사생팬 문제로 골머리를 앓고 있다는 한류스타의 도움 요청이 사실은 말도 안 되는 광고 제안 거절이었으며, 아울러 두쫀쿠 대량 구매를 곁들였다는 소소한 의뢰가 맞부딪히는 낙차. 서울대 경영학과를 꿈꾸는 모범생에게 부모님은 아이돌 데뷔를 원한다는 고등학생 에피소드처럼 실제 인물의 이미지를 절묘하게 비틀어 개그로 전환하는 방식이 그 중심에 있다. 빠더너스가 ‘일타강사 문쌤’ 시리즈 등을 통해 오랫동안 갈고닦아온 하이퍼 리얼리즘 코미디의 감각이 드라마 포맷으로 옮겨오면서도 자연스럽게 살아 숨 쉬는 이유다. 무엇보다 능글맞고 임기응변에 능한 사장 윤지혁과 괴짜 프로파일러 문상록의 티키타카 케미가 매 장면의 리듬을 살린다. 이 두 사람의 호흡은 단순히 ‘웃긴 캐릭터 둘’의 조합이 아니라, 서로의 허술함을 도드라지게 만들어주는 구조적 장치다.

눈에 띄는 건 제작 완성도다. 그간 웹드라마의 약점으로 지목돼 왔던 제작비의 한계와 신예 위주의 캐스팅, 거친 영상 완성도 등을 이 작품은 정면으로 돌파한다. 웬만한 OTT 드라마와 견줄 만한 영상미와 정제된 사운드, 그리고 정성일이라는 검증된 배우를 전면에 내세웠다. 여기서 정성일의 캐스팅은 단순한 인지도 활용이 아니다. 마치 얼굴에 철판을 깐 듯 능청스럽게 황당한 상황을 진지하게 살려내는 그의 연기는 빠더너스 특유의 B급 감성에 기묘하게 맞아 들어가며 ‘입금 바랍니다’ 만의 독특한 온도를 만들어낸다. 코미디에서 진지함은 종종 가장 강력한 무기가 된다는 것을 정성일은 매 장면에서 증명한다.

사진='입금 바랍니다' 방송 영상 캡처

물론 ‘입금 바랍니다’가 흥미로운 건 드라마 자체의 완성도 때문만은 아니다. 이 작품은 한 유튜브 채널이 단순한 숏폼 콩트를 넘어 드라마 제작 분야까지 넘볼 수 있다는 것을 증명한다. 이는 여러 브랜드와의 협업에 야구·축구 등 프로 스포츠 구단과의 굿즈 사업까지 꾸준히 영역을 넓혀온 빠더너스다운 도전이기도 하다. 237만 명의 구독자를 기반으로 가수 방탄소년단과 이소라, 배우 김우빈 같은 톱스타들이 채널의 문을 두드리게 만든 콘텐츠의 신뢰도가 이번 드라마 제작의 토대가 됐다. 기성 드라마 제작사가 아님에도 그 이상의 기획력과 섭외력을 보여줬다는 점에서 이 작품은 유튜브 채널이 콘텐츠 산업 안에서 어디까지 영역을 넓힐 수 있는지에 대한 하나의 질문이자 답이기도 하다.

‘돈만 입금되면 뭐든지 해결한다’는 황당한 원칙은 이 드라마의 모든 에피소드를 굴러가게 하는 엔진이다. 그리고 그 황당함을 진지하고도 능청스럽게 구현해내는 게 ‘입금 바랍니다’가 가진 가장 큰 매력이다. 하나의 에피소드를 시작하면 다음 의뢰인은 누구일지, 또 어떤 엉뚱하고 기막힌 의뢰를 할지 궁금해지는 드라마. 격주 공개라는 기다림마저 이 드라마의 재미 중 하나가 된다.

조이음(칼럼니스트)