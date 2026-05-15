'와일드 씽' 오정세, '여심 사냥꾼'이 진짜 사냥꾼 된 사연은?

배우 오정세가 영화 '와일드 씽'에서 충격의 역변 비주얼 쇼크로 큰 웃음을 선사한다.

공개되는 콘텐츠마다 온라인을 뜨겁게 달구고 있는 화제작 '와일드 씽'이 트라이앵글의 라이벌이자 비운의 발라더 성곤 역을 맡은 오정세의 극과 극 스틸을 공개했다.

'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화.

오정세는 현재 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(연출 차영훈, 극본 박해영, 이하 '모자무싸)에서 찌질한 영화감독 박경세 역을 맡아 '명불허전' 연기를 보여주고 있다. 자격지심으로 똘똘 뭉친 캐릭터를 능청스럽게 소화해내며 큰 웃음을 선사하고 있다. '생활연기의 달인' 오정세가 영화 '와일드 씽'서 보여줄 파격적인 변신에 기대가 고조되는 중이다.

이번에 공개된 스틸은 과거 가요계를 풍미했던 ‘여심 사냥꾼’ 시절과 현재 ‘진짜 사냥꾼’으로 살아가는 성곤의 드라마틱한 대비를 한눈에 보여주며 웃음을 유발한다.

먼저 20년 전 무대 위 성곤은 부드러운 중단발 생머리에 화이트 블라우스를 매치, 그윽한 눈빛으로 열창하는 ‘고막남친’의 정석을 보여준다. 특히 앞머리로 한쪽 눈을 살짝 가려 신비로운 분위기까지 더한 그의 모습은 당시 여심을 설레게 했던 발라드 왕자의 우아한 아우라가 돋보인다. 그는 38주 연속 2위라는 기록을 이어가던 중, 야속하게도 트라이앵글에게 밀려 결국 39주 연속 2위라는 전무후무한 기록을 쓴 비운의 인물이기도 하다.

반면, 함께 공개된 또다른 스틸에서는 동일 인물이라고 믿기 힘든 강렬한 비주얼로 충격을 안긴다. 화려한 조명 대신 짙게 우거진 숲을 배경으로, 사냥총을 어깨에 멘 채 야생을 누비는 그의 모습은 거친 곱슬머리와 덥수룩한 수염까지 더해져 그야말로 ‘자연인’ 그 자체다. 뜻밖의 사건에 휘말려 연예계를 떠난 뒤 여심 대신 유해 야생동물을 쫓는 사냥꾼이 된 성곤의 고독하면서도 비장한 기운은, 그가 트라이앵글과 재회하며 선사할 예측 불가 케미를 더욱 기대하게 만든다. 비주얼부터 서사까지 완벽하게 갈아 끼우며 또 한 번 ‘인생 캐릭터’ 탄생을 예고한 오정세가 올여름 극장가의 강력한 웃음 치트키로 어떤 활약을 펼칠지 귀추가 주목된다.

오정세의 미친 존재감을 확인할 수 있는 영화 '와일드 씽'은 오는 6월 3일 전국 극장에서 만날 수 있다.