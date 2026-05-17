與 "정청래 테러 모의 제보 접수…경찰에 수사의뢰"

정청래(가운데) 더불어민주당 대표 겸 중앙선거대책위원회 총괄 상임 위원장이 14일 오전 경북 울릉한마음회관에서 열린 주민 애로사항 청취 현장 간담회에서 인사말을 하고 있다. /사진=뉴시스

더불어민주당이 정청래 민주당 대표에 대한 테러 모의 정황을 제보 받고 "경찰에 신속한 수사 의뢰와 함께 철저한 신변 보호를 요청했다"고 밝혔다.

강준현 민주당 수석대변인은 17일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "공식 선거 운동 기간을 고작 나흘 앞둔 상황에서 '정청래를 죽이자', '정청래 암살단 모집' 등 실체를 알 수 없는 SNS 단체방에서 집단적 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 접수됐다"며 이같이 말했다.

강 수석대변인은 "테러뿐만 아니라 테러 모의만으로도 중대 범죄"라며 "테러 모의로 인하여 정청래 대표의 행보가 위축된다면, 대한민국의 미래에 해를 가하는 정치적 폭력이자 협박에 다름없다"고 말했다.

그러면서 "무의식에 자리 잡은 공포심으로 인해 스스로 몸을 사릴 수밖에 없도록 만드는 그 자체로, 이미 심각한 선거운동 방해 행위에 해당할 것"이라고 말했다.

강 수석대변인은 수사 기관을 향해 "정청래 암살단 모집에 암살단 가입 신청한다는 글들이 올라오고 있다"며 "정청래 대표에 대한 테러 모의 의혹과 관련하여 그 배후를 포함, 신속한 수사 절차 개시를 촉구한다"고 말했다.

정 대표는 추후 일정은 계속 진행할 예정이다. 강 수석대변인은 "정청래 대표는 어떠한 위협과 협박에도 굴하지 않고, 더불어민주당의 지방선거 승리와 우리 당 후보들의 당선을 위해 의연한 자세를 유지할 것"이라고 했다.

그러면서 "불광불급, 종횡무진, 전광석화, 지성감천의 변함없는 행보로 6·3 지방선거일까지 하루 24시간을 쪼개고 또 쪼개는 극한의 지극정성을 다할 것"이라고 했다. 또한 "해당 (테러 모의) 당사자들이 어느 지역인지는 모르겠다"며 "(앞으로) 수사를 해봐야 할 것"이라고 했다.