'모자무싸', 감독데뷔 앞둔 구교환과 고윤정 한선화 심희섭의 낭만의 밤

JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 10회에서는 구교환, 고윤정, 한선화, 심희섭이 한자리에 모여 찬란한 밤을 보냈다. 황동만과 이준환은 무해한 친구 케미를, 변은아와 장미란은 단순한 동료 이상의 유대감을 보여주며 깊어진 서사를 예고했다. 제작진은 이번 회차가 서로의 존재 자체로 위로를 받는 네 사람의 가장 빛나는 순간을 담았다고 전했다.

사진제공= 스튜디오 피닉스·SLL·스튜디오 플로우

‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 구교환-고윤정-한선화-심희섭의 돈독한 우정과 찬란한 낭만이 담긴 술자리 현장이 공개됐다.

사진제공= 스튜디오 피닉스·SLL·스튜디오 플로우

오늘(17일) 방송되는 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’(연출 차영훈, 극본 박해영, 이하 ‘모자무싸’) 10회에서는 각자의 ‘무가치함’과 치열하게 싸우던 황동만(구교환), 변은아(고윤정), 장미란(한선화), 이준환(심희섭)이 한자리에 모여 가장 무해하고도 찬란한 밤을 보내는 모습이 그려진다.

사진제공= 스튜디오 피닉스·SLL·스튜디오 플로우

네 사람이 빚어내는 온기 속에서 먼저 황동만과 이준환이 보여주는 남다른 호흡이 눈길을 끈다. 그간 ‘8인회’ 멤버 중 황동만의 끝없는 장광설을 유일하게 묵묵히 받아내며 결을 같이 해준 친구는 이준환뿐이었다. 세상의 기준에서 비껴간 말들을 쏟아내는 황동만과 이를 편견 없이 경청하는 이준환은 이번 회차에서도 무해한 친구 케미의 정점을 보여줄 예정이다.

사진제공= 스튜디오 피닉스·SLL·스튜디오 플로우

변은아와 장미란의 관계 역시 더욱 깊어진 서사를 예고한다. 지난 방송에서 장미란은 연기와 실제 감정 사이에서 방황하는 고독한 속마음을 변은아에게 털어놓았고, 이에 변은아는 “큰일 났다. 당신이 좋아져서”라는 고백으로 뭉클한 위로를 건넸다. 자신이 오정희의 친딸이라는 사실을 숨겨야만 하는 복잡한 상황 속에서도 장미란을 향한 진심 어린 애정을 드러낸 변은아는 두 사람의 관계를 단순한 동료 이상의 유대감으로 묶어냈다.

사진제공= 스튜디오 피닉스·SLL·스튜디오 플로우

이 가운데 공개된 스틸컷은 황동만의 집으로 모여든 4인방의 따뜻한 공기를 담고 있다. 좁은 방 안에서 트리를 조립하고 소박한 안주를 앞에 둔 채 웃음꽃을 피우는 이들의 한때는 보는 이들마저 미소 짓게 만든다. 특히 쏟아지는 함박눈 아래에서 아이처럼 천진난만하게 춤을 추는 황동만, 이준환, 장미란과 눈 내리는 하늘을 아련하게 올려다보는 변은아가 잊지 못할 환상적인 무드를 선사하며 본 방송에 대한 기대감을 최고조로 끌어올린다.

제작진은 “이번 회차는 세상의 기준에서 잠시 벗어나 서로의 존재 자체로 위로를 받는 네 사람의 가장 빛나는 순간을 담았다”라며, “함박눈 속에서 춤을 추며 ‘같이 미칠 수 있는 관계가 있어 행복하다’고 말하는 이들의 낭만이 시청자분들에게도 선물 같은 시간을 선사할 것”이라고 전했다.

‘모자무싸’ 10회는 오늘(17일) 일요일 밤 10시 30분 JTBC에서 방송된다.