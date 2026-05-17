"엄마 아빠 너무 보고 싶어요"…최준희, 故최진실·조성민 향한 그리움

배우 고(故) 최진실의 딸 인플루언서 최준희가 세상을 떠난 부모님을 향한 그리움과 고마움을 전했다. 사진은 배우 최진실의 딸인 인플루언서 최준희(왼쪽), 고(故) 조성민과 최진실의 결혼식 사진. /사진=최준희 인스타그램 캡처

배우 고(故) 최진실의 딸 인플루언서 최준희가 결혼식을 마친 후 식중 영상을 공개했다.

최준희는 17일 자신의 SNS(소셜미디어)에 "바쁘신 와중에도 저희 결혼식에 귀한 시간 내어 참석해 주시고 따뜻한 축하와 마음 보내 주셔서 진심으로 감사드립니다"는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상은 부모를 향한 그리움과 애틋한 마음이 담긴 식중 영상이었다. 영상에는 최준희의 부모인 고 최진실과 고(故) 조성민의 결혼식 사진과 과거 모습이 담겼다.

배우 고(故) 최진실의 딸 인플루언서 최준희가 세상을 떠난 부모님을 향한 그리움과 고마움을 전했다. /사진=최준희 인스타그램 캡처

최준희는 "엄마 아빠 너무 보고 싶어요. 오늘 함께할 수 있었다면 너무 행복했을 것 같아요"고 고백해 뭉클함을 안겼다. 또 외할머니를 향해 "나의 우주가 되어줘서 고마워요. 제게 주신 사랑을 닮아 따뜻하고 행복한 가정을 만들어 살아갈게요"라고 고마움을 전하기도 했다.

최준희는 지난 16일 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다. 사회는 조세호가 맡았으며, 혼주는 친오빠 최환희가 맡았다. 또 홍진경, 정선희, 이소라, 이영자, 엄정화 등 고 최진실의 연예계 절친들이 결혼식에 참석해 눈길을 끌었다.