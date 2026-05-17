'은밀한 감사' 신혜선-공명, 그린라이트 아니었나? 냉랭한 분위기 포착

tvN 토일드라마 '은밀한 감사' 측은 17일 피습 사건 이후 가까워진 듯했던 주인아와 노기준의 냉랭한 분위기를 포착했다. 노기준은 자신에게 앙심을 품은 직원의 습격을 받고 쓰러졌고, 주인아는 노기준의 곁을 지켰지만 이어진 사진 속 냉랭한 눈맞춤은 이들 사이의 균열을 예고했다. 또한 주인아와 전재열이 제주도로 함께 출장을 떠난 모습도 공개되어 궁금증을 증폭시켰다.

'은밀한 감사’ 신혜선-공명의 달달했던 관계에 위기가 찾아온다.

tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’(연출 이수현, 극본 여은호, 크리에이터 양희승) 측은 17일 피습 사건 이후 한층 가까워진 듯했던 주인아(신혜선), 노기준의 냉랭한 분위기를 포착했다. 여기에 제주도로 함께 출장을 떠난 주인아와 전재열(김재욱)의 모습까지 공개돼 궁금증을 증폭시킨다.

지난 방송에서는 노기준에게 위기가 찾아왔다. 주인아와 전재열이 과거 연인이었다는 사실을 알게 된 노기준은 혼란에 휩싸였고, 주인아를 둘러싼 두 남자의 묘한 신경전도 이어졌다. 전재열이 노기준의 미국 주재원 발령을 지시한 가운데, 노기준은 자신에게 앙심을 품은 직원의 습격을 받고 쓰러졌다.

이날 공개된 사진은 주인아와 노기준에게 찾아온 또 다른 위기를 짐작게 한다. 피습당한 노기준의 곁을 지키는 주인아. 노기준의 손을 꼭 맞잡은 주인아의 걱정 가득한 눈빛엔 숨길 수 없는 진심이 고스란히 느껴진다. 애틋한 분위기도 잠시, 이어진 사진 속 냉랭한 눈맞춤은 이들 사이의 균열을 예고한다. 앞선 예고편에서 노기준은 주인아에게 “나를 감사 3팀으로 보낸 진짜 이유가 뭔가요”라며 의미심장한 질문을 던졌다. 과연 서로의 진심이 오롯이 맞닿기 전에 마주한 갈등은 무엇일지 궁금해진다.

주인아와 전재열의 제주도 출장 현장도 포착됐다. 주인아와 노기준 사이 미묘한 기류를 감지한 전재열이 이번에는 주인아와 추억이 깃든 제주도로 동행한 것. 비즈니스 미소를 띤 주인아와 어딘가 복잡한 감정을 숨기지 못하는 전재열의 대비가 시선을 끈다. 야경이 펼쳐진 레스토랑에서 단둘이 마주 앉은 두 사람의 분위기 역시 심상치 않다. 한때 서로의 편이 되기로 약속했던 과거 연인의 재회가 어떤 파장을 가져올지 궁금증을 더한다.

‘은밀한 감사’ 제작진은 “오늘(17일) 방송되는 8회에서는 주인아와 노기준이 예기치 못한 오해와 갈등에 직면한다. 또 ‘전재열’이라는 변수까지 얽힌 가운데 주인아와 노기준의 진심이 맞닿을 수 있을지 지켜봐 달라”고 전했다.

‘은밀한 감사’ 8회는 오늘(17일) 밤 9시 10분에 방송된다.