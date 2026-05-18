전소민 "술 마시면 전 남친에게 전화"…번호 바꿔달라 사정한 사연은?

술에 취해 전 남자친구에게 전화를 한 전소민. /사진=SBS '미운 우리 새끼' 캡처

전소민이 술에 취하면 전 남자친구에게 연락하던 과거를 솔직하게 털어놨다.

17일 방영된 SBS '미운 우리 새끼' 495회에서는 배우 전소민이 게스트로 출연해 입담을 뽐냈다.

이날 신동엽은 "전소민 씨 예전 술버릇이 전 남친한테 연락하는 거였다"며 "한 번은 헤어진 남자친구에게 전화해서 전화번호를 바꾸라고 사정한 적이 있다"고 폭로했다.

이에 전소민은 "그 번호를 잊기가 힘들었다"며 "연락받는 당사자도 괴로울 것 같았다. 그래서 술버릇 해결책으로 번호를 바꿔 달라고 했다"고 털어놨다.

전 남자친구에게 전화하는 술버릇이 있었던 전소민. /사진=SBS '미운 우리 새끼' 캡처

이를 들은 서장훈은 "완전히 번호를 외운 거냐. 본인이 연락처를 삭제해도 그러는 거냐"고 물었다.

전소민은 "손 근육이 번호를 기억한다"고 답해 웃음을 자아냈다.

또 전소민은 "전화한 다음 날 번호를 바꿔 달라고 사정했더니 그 친구가 냉담하게 '뭐 그렇게까지 하냐. 네가 연락 안 하고 참아야지'라고 했었다"고 회상했다.

이어 "나중에 10년 후에 이야기를 들어보니 너무 슬퍼서 전화를 끊고 울었다고 하더라"며 "20대 초반 때 이야기"라고 덧붙였다.

이에 서장훈은 "본인이 차인 거냐"고 물었고 전소민은 "제가 차였다. 내가 찼으면 염치없었을 것"이라고 솔직하게 답해 웃음을 더했다.