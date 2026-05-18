미토스, '지능형 에이전틱 방어'로 막아야[투데이 窓/홍진배]

클로드 미토스(Mythos)의 등장은 사이버 보안의 역사에 또 한 번의 거대한 변곡점으로 기록될 것이다. 이는 기술 진보를 넘어, 공격자가 고도의 공격 지능을 가진 '자율 에이전트'를 손에 넣었음을 의미하기 때문이다. 이제 보안은 더 이상 인력과 시간의 싸움이 아니라, 방어 체계를 '지능형'으로 재설계해야 하는 새로운 국면에 접어들었다.

미토스의 위력은 단순히 수조 개에 달하는 파라미터 규모에만 있지 않다. 공격의 전 과정을 스스로 판단·수행하는 '자율적 자동화 공격체계'를 구현했다는 점에 있다. 과거의 AI가 인간이 정한 범위에서 취약점을 찾는 도구였다면, 미토스는 시스템의 논리적 허점을 스스로 추론하고, 코드를 직접 작성·실행하며, 실패 원인을 분석해 재공격하는 공격의 주체가 되었다. 인간 보안 전문가의 복잡한 사고 과정을 통째로 복제한 자율형 공격 엔진이 탄생한 것이다.

이제는 AI가 만드는 변칙적, 맥락적인 위협을 방어측 AI가 얼마나 정확하게 탐지·예측·차단 하느냐가 승부처다. 공격자가 AI라는 첨단 무기로 무장한 상황에서 인간의 판단과 경험에만 의존하는 수동적인 방어체계는 '총 앞에 선 나무방패'와 다를 바 없다.

그렇다면 초거대 AI 모델을 보유하지 못한 국가는 이 흐름 앞에 무력할 수밖에 없는가? 꼭 그렇지는 않다. 보안 분야에서는 모델의 크기보다 최적화된 전문성이 강력한 무기가 될 수 있다. 이를 위해서는 각 영역에서 생성·전송·처리되는 위협 및 공격 데이터를 실시간 수집·정제하는 보안 데이터 파이프라인 구축이 선행되어야 한다. 또한, 트래픽의 메타데이터와 위협 인텔리전스를 결합해 공격 전개 맥락을 실시간 추론·대응하는 '보안 특화 AI 모델'의 개발은 소버린AI 보안의 핵심이 될 것이다. 이는 네트워크 분석, 실시간 로그 추적, 익스플로잇 검증, 패치 우선순위 계산 등을 각각 담당하는 다수의 전문 보안 에이전트로 구성될 가능성이 크다. 즉 AI 보안 에이전틱팀이 하나의 플랫폼 안에서 움직이는 형태가 될 것이다.

보다 근본적으로는 설계 단계부터 보안을 내재화하고 검증하는 보안기반 설계가 기본화되어야 한다. 여기에는 최소권한 원칙, 안전한 기본설정, 공격표면 최소화, 지속적 검증 등을 골자로 하는 '제로 트러스트(Zero Trust)'의 전면적인 도입과 함께 소프트웨어 공급망 보안관리가 빈틈없이 뒷받침되어야 한다.

더불어 방어 개념을 다층적 협력 방어 체계로 확장해야 한다. 최근 AI 공격은 특정 기관, 기업을 목표로 하는 데서 그치지 않고, 공급망과 클라우드, 협력 네트워크를 따라 연쇄 확산되는 특징을 보인다. 따라서 기업·기관·정부 간 경계를 허물고, 각 AI 에이전트들이 정보를 실시간 교환하며 공동 대응하는 연합 방어 체계로 나아가야 한다. 이는 개별 공격 징후가 포착되면 국가 전체 방어노드가 동시에 학습하고 업데이트되는 유기적 방어체계를 의미한다. 또한, 미국의 '프로젝트 글래스윙' 참여를 통한 글로벌 정보공유 역시 중요한 방어자산이 될 것이다.

마지막은 회복 탄력성(Resilience)의 설계다. 앞으로 AI 공격을 100% 완벽하게 막는 것은 불가능에 가까울 것이다. 공격 이후 AI가 스스로 시스템을 격리하고, 자동으로 패치를 생성해 복구하는 자율 복구 체계를 시스템 내부에 기본 내장하는 것은 선택이 아닌 필수다.

미토스가 던진 충격은 우리에게 패러다임의 대전환을 요구하고 있다. 앞으로 국가 AI 경쟁력의 성패는 'AI 보안 특화 모델-보안 내재화-다층적 방어체계-글로벌 공조'라는 완성도 높은 AI 보안 풀스택(Full-Stack)을 구축하느냐에 달려 있다. 대응이 뒤처지는 순간, 그 격차는 곧 국가 안보 리스크로 이어질 수 있다. 이제는 AI 시대에 걸맞는 보안 주권과 위험 관리 체계를 어떻게 완성할 것인가에 민·관·학의 역량을 총결집해야 할 때다.