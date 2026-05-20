장르물은 역시 박해수…'허수아비' 심장부 틀어쥔 대체불가 열연

배우 박해수는 ENA 월화드라마 '허수아비'에서 진실을 좇는 형사 강태주 역으로 열연했다. 그는 목숨을 위협받는 극한의 위기 속에서도 한 치의 물러섬 없는 단단한 연기 내공을 보여줬다. 특히 구덩이 속에서 죽음의 공포와 사투를 벌이는 장면에서 압도적인 화면 장악력과 연기 디테일로 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다.

'허수아비' 박해수 / 사진=ENA

배우 박해수가 '허수아비'에서 죽음의 문턱 앞에서도 타협하지 않는 형사의 들끓는 투지를 안방극장에 고스란히 전이시켰다.

ENA 월화드라마 ‘허수아비’(연출 박준우, 극본 이지현)에서 진실을 맹렬하게 좇는 형사 강태주 역으로 열연 중인 박해수는, 목숨을 위협받는 극한의 위기 속에서도 한 치의 물러섬 없는 단단한 연기 내공을 보여줬다.

지난 18~19일 방송한 9, 10회에서 태주는 실종된 혜진을 애타게 찾던 중 끔찍한 진실과 마주했다. 혜진의 시신이 야산에 암매장됐다가 대호(류해준)에 의해 다시 파헤쳐졌다는 사실을 접하게 된 것. 어린아이의 억울한 죽음을 알고도 이를 은폐하려 했던 이들의 이기적인 행태에 태주는 끓어오르는 분노를 감추지 못했다.

진실에 다가설수록 위기의 그림자도 짙어졌다. 혜진의 흔적을 찾고자 시영(이희준)과 위험한 거래를 시도했던 태주는 결국 치밀한 함정에 빠지고 말았다. 상범(길은성)의 무자비한 폭력에 만신창이가 된 채 깊고 어두운 구덩이에 던져졌음에도 그는 꺾이지 않았다. 배후를 대라는 살벌한 협박과 모든 것을 덮자는 시영의 달콤한 회유 속에서도 태주는 오직 "혜진이부터 돌려달라"며 맞서는 핏발 선 저항을 보여줬다.

박해수는 이처럼 숨 막히는 극한의 상황을 압도적인 화면 장악력으로 돌파했다. 혜진을 찾아야만 한다는 처절한 절박함과 부조리한 세상을 향한 분노, 그리고 거대한 권력에 짓밟히면서도 절대 굴복하지 않는 불굴의 의지를 응축해 냈다.

특히 구덩이 속에서 죽음의 공포와 사투를 벌이는 장면에서 연기 디테일이 빛을 발했다. 거칠게 내몰아치는 숨결과 고통에 몸부림치는 비틀림으로 생생한 신체 연기를 보여준 그는, 찢어질 듯한 고통을 억누른 묵직한 딕션으로 몰입도를 높였다. 무엇보다 힘이 다 빠진 처절한 몸짓 속에서도 순간순간 번뜩이는 날 선 반응을 교차하는 완벽한 완급 조절은 벼랑 끝에 선 캐릭터의 처절함을 화면 너머로 고스란히 전달하기에 충분했다.

무엇보다 박해수는 짙은 감정선을 촘촘하게 엮어내며 '허수아비' 특유의 다크하고 묵직한 스릴러적 텐션을 최고조로 끌어올리고 있다. 뻔한 형사물의 틀을 부수고 인물이 가진 맹목적인 처절함을 입체적으로 조형하며 극의 몰입도를 이끌고 있다.

매회 묵직한 잔상을 남기고 있는 박해수가 다음주 최종화에서 또 어떤 활약을 펼칠지 기대가 모인다.