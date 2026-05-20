'킬잇' 김나라, 삭발 감행→레전드 무대...반전 승리

김나라가 탈락 위기에서 삭발을 감행하며 '킬잇'의 레전드 무대를 만들었다. 2R 1:1 데스매치 '아이템 전쟁' 미션에서 김나라는 예상보다 큰 블랙 블레이저와 마땅한 아이템이 없는 박시연의 캐리어로 인해 위기에 처했다. 이에 김나라는 즉석에서 삭발을 감행하고 블랙 초커를 검정 테이프로 연출하는 등 파격적인 스타일링을 선보여 박시연을 10배의 표 차이로 따돌리고 완승했다.

tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'./사진=tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'

탈락 위기에서 '삭발' 초강수를 던진 김나라가 '킬잇'의 레전드 무대를 만들었다.

지난 19일 방송된 tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁' 2회에서는 100인의 '잇걸'들 중 상위 50인을 가리는 1R 스타일 전쟁 미션을 마무리하고, 더욱 치열해진 2R 1:1 데스매치의 서막을 열었다.

이날 방송은 1R 최종 순위 발표식으로 시작됐다.

발표 결과, 글로벌 포토그래퍼 40인이 촬영한 사진 숫자와 '블랙레이블', '화이트레이블', '레드레이블'이 캐스팅한 참가자의 가산점이 더해져 최종 50인이 선정됐다. 최종 순위는 요요가 1위를 차지했다. 이어 2위 유빈켈리, 3위 여연희, 4위 최미나수, 5위 김나라 순이다. 또한 '94만 유튜버' 단, '휴닝카이 누나' 정리아, '뷰티 크리에이터' 민카롱 등 화제의 참가자들이 대거 탈락했다.

tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'./사진=tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'

2R 1:1 데스매치는 '아이템 전쟁'이었다. 이 미션은 하나의 패션 아이템으로 두 사람이 각각 다른 스타일링을 완성해 더 많은 포토그래퍼들의 표를 얻어야 했다.

이번 미션은 참가자들을 멘붕에 빠트렸다. 대결 상대와 캐리어를 맞교환 하는 강력한 룰이 추가됐기 때문. 눈치 전쟁 속에서 1R 상위 랭커들이 대결 상대와 아이템을 선택해 대진표가 완성됐다.

이 가운데 '재벌 3세 크리에이터' 유희라가 카오스에 빠져 눈길을 끌었다. 하이엔드 명품 브랜드로만 스타일링 하는 유희라의 캐리어 속에는 초고가 레어템들이 수두룩했기 때문. 유희라는 대결 상대로 현다예를 선택하며 "제 옷을 가장 싫어할 것 같은 사람을 골랐다"라고 밝혔다. 유희라는 현다예가 자신의 캐리어 속에서 꺼내는 아이템을 확인할 때마다 흠칫 놀랐다. 하지만 "내 옷들을 내가 이기겠다"라며 승부욕을 다졌다.

이후 현다예는 피케 셔츠를 리폼해 사랑스러운 마린룩을 완성했고, 유희라는 피케 셔츠와 함께 다양한 패턴을 믹스 매치한 캐주얼룩을 선보였다. 접전 끝에 유희라가 승리했다.

최미나수는 벨라우영을 대결 상대로 지목했다. 최미나수는 1R 당시 장윤주로부터 "올드하다"라는 혹평을 얻은 바 있었고, 벨라우영은 참가자들 중에서도 스타일링 고수로 정평이 난 상황.

최미나수의 도전에 곳곳에서 우려의 시선이 쏟아졌다. 하지만 최미나수는 "트렌디한 벨라우영 언니의 옷을 입어보고 싶었다. 저는 엄청난 성장형 캐릭터다. 멋있는 최미나수를 보여드리겠다"라며 당찬 메이크오버를 예고했다.

이후 공통 아이템인 '레더 재킷'으로 스타일링을 마치고 무대에 선 두 사람은 카리스마를 뽐냈다. 대결 결과는 벨라우영의 승리였다.

tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'./사진=tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'

김나라 대 박시연의 매치도 이어졌다.

스타일리스트가 직업인 김나라는 강한 자신감을 보였다. 그는 공통 아이템으로 '블랙 블레이저'를 선택했다.

하지만 김나라는 블레이저 실물을 보자마자 위기를 감지했다. 자켓 사이즈가 예상보다 너무 크고, 박시연의 캐리어에도 마땅한 아이템이 없었던 것. 최대 위기에 놓인 김나라는 "이대로는 떨어지겠구나 싶어서 색다른 비주얼을 보여주고 싶다"라며 즉석에서 삭발을 감행했다. 오히려 헤어스타일리스트가 주저했지만 김나라는 "제 두상을 믿어달라"라고 했다.

이후 김나라는 스테이지에 모습을 드러냈고, 탄성이 쏟아졌다. 삭발한 머리는 시크함과 강렬함을 더하는 '신의 한수'로 작용했다. 또 목에 두른 블랙 초커를 검정 테이프로 즉석에서 연출했다는 사실은 놀라움을 자아냈다.

김나라는 위기를 기회로 바꾸며 박시연을 10배의 표 차이로 따돌리고 완승을 거뒀다. 김나라는 "저한테 스타일링이란 결과가 아니라 수행이나 실천, 혹은 과정이라고 생각한다. 그래서 오늘 저를 찾아가는 스타일링을 했던 것 같다"라고 소감을 밝혔다.

이밖에 '용용 대 우와'의 대결에서는 우와가, '유소정 대 카프리'의 대결에서는 카프리가 승리했다.

또한 '나야와시 대 이수민'의 대결에서는 이수민이 승리했다. 사전 심사에서 1위를 차지했던 막강한 우승후보 나야와시의 탈락이 충격적인 반전이었다. '유빈켈리 대 이정현', '여연희 대 강경원'의 맞대결을 비롯해 '쌍둥이 모델' 서현 대 서윤의 대결 등 빅매치가 예고되면서 다음 방송을 궁금케 했다.